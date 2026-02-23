Driven och strukturerad handläggare/registrator sökes till Hallandstrafiken
Region Halland / Organisationsutvecklarjobb / Falkenberg
2026-02-23
I uppdraget som handläggare hos oss arbetar du huvudsakligen med förvaltningens registrering, diarieföring, expediering av beslut och handlingar samt tillhörande ärenden.
Det innebär till exempel registrering av handlingar från nämnden samt bevakning av vår officiella funktionsbrevlåda och dess hantering när det gäller registrering av inkommande handlingar, begäran om allmän handling och prövning av dessa. Du kommer att vara förvaltningens kontaktperson mot regionens dataskyddsombud när det gäller frågor kring dataskydd och avvikelsehantering.
Du har en samordnande roll och driver utveckling kopplat till vår informationshantering och du är förvaltningens arkivsamordnare. I uppdraget ingår att kvalitetssäkra processerna inom dina kunskaps- och ansvarsområden samt att vara ett nära och proaktivt stöd till verksamheten.
I handläggaruppdraget kommer andra administrativa förvaltningsövergripande ansvarsområden och uppgifter att ingå. Vi är på en spännande utvecklingsresa där du har möjlighet att bidra till att forma delar av tjänstens innehåll och där vi förväntar oss att du utvecklar befintliga strukturer och arbetssätt och effektiviserar med hjälp av digitala lösningar.
Du arbetar nära och tillsammans med förvaltningens nämndsekreterare och förvaltningsledning inom områden som rör den politiska ärendehanteringen och det övergripande kvalitetsarbetet.
Du deltar i Region Hallands registratornätverk och samverkar och samarbetar med övriga registratorer för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma processer. Du kommer även att delta i arbetet med intern kontroll samt verksamhetsplan och uppföljning.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag, 08.00-17.00, med möjlighet till flextid.Om företaget
På Hallandstrafiken är vi stolta över vår trafik och vi har ett mycket omväxlande och spännande uppdrag och där våra ledord för att lyckas är tillsammans, enkelt och nytänkande.
Totalt är vi idag cirka 95 tillsvidareanställda medarbetare på Hallandstrafiken, som tillsammans är med och utvecklar kollektivtrafiken i Halland. Inkluderar vi dessutom personalen på de trafikföretag som vi kontrakterar för att utföra trafiken så är vi drygt 2000 medarbetare. Genom en väl utvecklad kollektivtrafik stöttar vi Region Halland i ambitionen att bli den bästa livsplatsen! Hallandstrafiken är också ett utav regionens viktigaste verktyg för att möjliggöra en grön omställning.
Du kommer att ingå i Ekonomiavdelningen inom Förvaltningsledningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller annan lämplig utbildning relaterat till uppdraget, alternativt har utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du har goda kunskaper inom och tidigare erfarenheter av arbete med registrering, diarium, offentlig verksamhet, utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningar. Vidare ser vi att du har kännedom om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registratorns funktion och ansvar, särskilt offentlighets- och sekretesslagstiftning, förvaltnings- och kommunallag.
Vi ser även att du har goda kunskaper om att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem.
Du är som person noggrann, strukturerad och utvecklingsdriven. Vi värdesätter nytänkande och effektivisering med hjälp av digitala lösningar samt förmåga att kunna ta fram rutiner och tillämpningsdokument för ditt område. Arbetet sker ofta i samspel med kollegor vilket kräver att du är lyhörd, har god kommunikations- och samarbetsförmåga, stor integritet samt tydlig förmåga till situationsanpassning.
För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, kunder och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras till V. 12 och 13.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Region Halland Kontakt
Karin Bernhardt Engström, ekonomichef 076-7707835 Jobbnummer
9756549