Driven och självgående trafiklärare för arbete i Stockholm
2025-12-28
För en kunds räkning söker vi en driven trafiklärare för arbete i Stockholm
Du ska vara godkänd från transportstyrelsen.
Som person behöver du ta stort ansvar, vara driven och följa de riktlinjer och arbetssätt som finns på arbetsplatsen.
Dina uppgifter kommer bestå av att utbilda på b-behörighet, kan du hålla i kurser så är detta ett plus.
Anställningsform sker efter överenskommelse så det passar båda parter. Det kan både vara heltid eller deltid/timlön.
Intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista datum för ansökan.
