Driven och nyfiken Säljare till Aroma Frukt & Grönt i Göteborg

Vega HR AB / Säljarjobb / Göteborg2021-06-30Har du en passion för frukt- och grönt och vill driva försäljningen av välkända hälsosamma färskvaror? Vill du utnyttja din kunskap och erfarenhet av hur man effektivt och kreativt kan driva försäljning till daglivaruhandel, hotell & restaurangbranschen och företagskunder? Vill du påverka och göra skillnad genom att sprida glädje och engagemang till andra för ett målinriktat och framgångsrikt försäljningsarbete? Då ser vi fram emot din ansökan till tjänsten som Säljare för Aroma Frukt & Grönt AB i Göteborg.För Aroma Frukt & Grönt AB:s räkning söker vi nu en driven säljare som ska utveckla och förvalta företagets försäljning mot främst nya kunder inom dagligvaruhandeln, hotell & restaurangbranschen samt till övriga företagskunder som älskar frukt & grönt. Du kommer till ett växande framtidsföretag med nya aktiva ägare som har resurser och en tydlig målsättning om att utveckla verksamheten. Tjänsten är på heltid och kan tillsättas efter överenskommelse. Tjänsten kan utgå från ditt hem men du ha också tillgång till företagets kontor- och grossistlager som ligger i Göteborg/Bäckebol.Ditt uppdrag och huvudsakliga ansvarsområden:Aroma Frukt & Grönt AB är i en positiv förändringsfas där man kommer att ta vara på och vidareutveckla dagens trender inom hälsa och hållbarhet. Man ser en stor potential i att utveckla erbjudandet och öka försäljningen de kommande åren och du kommer därför vara en viktig nyckelspelare för att nå dessa högt ställda målsättningar. Rollen som Säljare innebär att du kommer arbeta nära försäljningschefen, övriga säljare och inköp för att skapa framgångsrik försäljning vilket kräver prestigelöshet, teamkänsla, nytänkande och resultatfokus. Förutom att du ska operativt verkställa och följa upp företagets försäljningsplaner kommer du, tillsammans med dina kollegor, att medverka i det strategiska arbetet med att utveckla företagets erbjudande till både nya och befintliga kundgrupper där du får bidra med din kompetens och erfarenhet inom framgångsrikt försäljningsarbete. Du ingår i försäljningsavdelningen tillsammans med 5 medarbetare och du rapporterar till försäljningschefen.Följande ingår i ditt uppdrag och ansvarsområde:En stor del av tjänsten kommer innebära nybearbetning av kunder inom dagligvaruhandeln samt hotell & restaurangbranschen.Resultatansvar för intäkt- och kostnadsbudget inom ditt kundområde.Medverka till att utveckla och följa upp alla delar av externt/internt försäljningsarbete.Planera, genomföra och följa upp säljkampanjer, aktiviteter och lanseringar tillsammans med kunder.Omvärldsbevakning inom produktområdet/koncept/vidareförädling samt nya sälj- och marknadsföringskanaler för företagets produkter och tjänster.Delaktig i utveckling och paketeringen av försäljnings- och produktkoncept som spänner över olika produktområden.Vem är du?Vi söker dig som framgångsrikt har arbetat med nykundsbearbetning, gärna inom livsmedel, färskvaror, hälsokost i dagligvaruhandeln, hotell- och restaurangnäringen eller i tillverknings- eller grossistledet.Meriterande, men ej ett krav, är om du har ett upparbetat kundnätverk inom branschen.Du har en relevant utbildning inom försäljning, ekonomi och marknadsföring och med din passion för frukt, grönt och livsmedel har du skaffat dig goda referenser av framgångsrikt försäljningsarbete.Du har goda kunskaper inom Microsoft Office inkl Excel samt vana att arbeta i CRM-system.Du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift både, på såväl svenska som engelska. Körkort är ett krav.Dina egenskaper:Som person är du en målinriktad och proaktiv säljare/marknadsförare med stor affärsförståelse och bredd. Du ser helheter, möjligheter och kan paketera erbjudanden med rätt innehåll och rätt argumentation. Din flexibilitet och din teamkänsla ger dig styrka i att kunna prioritera och leverera resultat i rätt tid till rätt kvalitet. Som inspirerande och god kommunikatör är du duktig på att skapa långsiktiga relationer med kunder på ett tillitsfullt sätt. Du är självgående och kan planera ditt säljarbete på ett effektivt sätt. Samtidigt är du duktig på att entusiasmera dina kunder att nå sina mål. Sist men inte minst, du är lyhörd, lösningsorienterad och trygg i din roll.Aroma Frukt & Grönt erbjuder dig:En spännande säljroll i ett tillväxtföretag med stabil plattform där kvalitet, service och engagemang är vägledande.Ett entreprenörsdrivet ledarskap med tillhörande kompetens och kunskap inom branschen.En kommersiell nyckelroll där du får stor frihet under ansvar för att nå uppsatta mål.Stora möjligheter att få göra innovativa avtryck i en traditionell men utvecklingsbar bransch.En modern företagsmiljö med platt organisation, öppna dörrar och nära till din chef.Samarbete med kompetenta och trevliga kollegor som kommer stödja dig i din roll.Introduktion för att komma in i tjänsten på ett snabbt och bra sätt.Marknadsmässiga lönevillkor med tillhörande förmåner.Om Aroma Frukt & GröntAroma Frukt & Grönt kännetecknas av sina kunder som ett företag med mycket hög servicegrad och man arbetar hårt för att ständigt leverera bästa kvalitet och ett brett attraktivt produktsortiment. Utmärkande är också att man har starkt kundorienterade medarbetare med gedigen erfarenhet och produktkunskap och som gärna bidrar till att skapa positiva kundupplevelser i butik och för hotell och restauranger.Med 24 års erfarenhet av inköp, marknadsföring och försäljning av färskvaror inom frukt och grönt och tillhörande produktsortiment, har företaget lyckats etablerat sig som en stark och trygg grossist till kunder inom främst dagligvaruhandeln och hotell & restaurangbranschen i Västsverige. Företaget är entreprenörsdrivet och verkar i hälsobranschen vilket innebär goda utsikter för tillväxt. Med nya aktiva ägare - Sjöson Mat & Dryck - och ökade resurser ska man att satsa på att utveckla och effektivisera verksamhetens alla delar vilket kommer attrahera fler kunder och kundgrupper.Aroma Frukt & Grönt AB är ett miljömedvetet företag som är certifierade inom ett flertal områden såsom ISO 14001, ISO 9001, EKO certifiering och man är också godkänd leverantör med IP Livsmedelsförädling och REPA Återvinning. Huvudkontor och grossistlager ligger vid Bäckebol/Göteborg och man omsätter ca 200 miljoner och har 32 anställda som arbetar under ledorden; Ömsesidighet, lust, mod och skärpa. För mer information om företaget och deras erbjudande, besök www.aromafrukt.se 2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-08-01Vega Hr ABImportgatan 2642246 HISINGS BACKA5839831