Driven maskinbyggare sökes till uppdrag i Ljungby!
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ljungby Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ljungby
2025-10-17
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB i Ljungby
, Alvesta
, Värnamo
, Gislaved
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Vi söker en driven Maskinbyggare till vårt team!
Är du en tekniskt kunnig och lösningsorienterad person med ett intresse för mekanik och automation? Vill du vara med och bygga avancerade maskiner från grunden i en stimulerande och utvecklande miljö? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Som maskinbyggare hos oss kommer du att arbeta med att montera, justera och testa specialanpassade maskiner och produktionsutrustning. Du blir en viktig del i vårt projektteam och kommer att arbeta nära både konstruktörer och elektriker för att leverera högkvalitativa maskinsystem till våra kunder.Arbetsuppgifter
Montering av mekaniska komponenter enligt ritningar och instruktioner
Injustering och testkörning av maskiner
Felsökning och problemlösning
Samarbete med el och automation vid installation
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av maskinmontering eller liknande arbete
Goda kunskaper i ritningsläsning
Händig, tekniskt nyfiken och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och noggrannhet
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG! Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343) Arbetsplats
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB Kontakt
Malin Källerholm malin@pulsbemanning.se Jobbnummer
9561967