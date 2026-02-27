Driven logistikkoordinator sökes till en spännande kund i Helsingborg
Om tjänsten
Vill du ha en nyckelroll där du får hålla ihop hela logistikkedjan och göra verklig skillnad varje dag?
Som logistikkoordinator blir du en central del av det dagliga flödet mellan kund, lager och transportörer. Du ansvarar självständigt för orderhantering och transportbokningar och ser till att leveranser planeras, följs upp och genomförs med hög kvalitet.
I rollen har du löpande kontakt med kunder och säkerställer en tydlig, professionell och förtroendeingivande kommunikation. Du arbetar strukturerat, tar stort ansvar för dina uppgifter och har förmågan att prioritera rätt - även när tempot är högt och flera ärenden pågår parallellt.
Här får du en varierad och ansvarsfull roll där din struktur, ditt driv och din servicekänsla är avgörande för att skapa effektiva och smidiga flöden.Dina arbetsuppgifter
I denna roll erbjuds du en varierad och ansvarsfull roll där din struktur, ditt driv och din kommunikativa förmåga är avgörande för att skapa effektiva och kvalitetssäkrade logistikflöden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering och administration av kundorder samt bokning av transporter
Daglig dialog med kunder, lagerpersonal och transportörer
Uppföljning av leveranser samt proaktiv hantering av avvikelser
Säkerställa korrekt registrering och effektiv flödeslogik i WMS
Bidra till utveckling och förbättring av rutiner, processer och arbetssätt
Profil & bakgrund
Tidigare erfarenhet från logistik, transportverksamhet, lageradministration eller kundservice
Van att arbeta metodiskt och behålla struktur även när tempot är högt
Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
Giltigt B-körkort
Meriterande
God systemvana från arbete i WMS, exempelvis Ongoing eller liknande affärs-/lagersystem
Praktisk erfarenhet av att boka transporter och samverka med olika transportleverantörer
Bakgrund inom B2B-kundservice med fokus på professionell och lösningsorienterad kommunikation
Erfarenhet av en samordnande roll med flera parallella kontaktytor och ansvarsområden
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
