Driven lagermedarbetare på heltid sökes till Kid/Hemtex i Viared!
Lagerjobb / Borås
2025-09-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
, Alingsås
, Härryda
, Lerum
, Partille
Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Hos Pokayoke får du möjlighet att bli en del av en modern och växande logistikverksamhet där du har en nyckelroll i att säkerställa kundnöjdhet och effektivitet. Här får du chansen att utvecklas både professionellt och personligt i en miljö som präglas av samarbete och framåtanda.
Just nu söker vi en engagerad och positiv lagerarbetare till vår kund Kid/Hemtex i Viared. Har du truckkort och trivs med omväxlande arbetsuppgifter? Då kan det här vara jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av plock och packning av varor, påfyllning av lager, sortering samt arbete i Autostore-systemet.
Tjänsten är på heltid antingen på kvällstid eller dagtid. Då arbetar man följande tider:
Dagtid: måndag till fredag, kl. 06.30-15.15
Kvällstid: söndag kl 17:00-23:30 & mån-tors kl 15:15-23:45
Vad vi söker
Vi letar efter dig som är noggrann, arbetar effektivt och har ett starkt driv att leverera resultat av hög kvalitet. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, vilket är viktigt för att kunna kommunicera tydligt och förstå instruktioner.
Har du tidigare erfarenhet av lagerarbete, särskilt inom orderplock, är det ett plus - men inget krav. Det viktigaste för oss är din inställning. Vi värdesätter personer som är positiva, ansvarstagande och villiga att utvecklas och lära sig nya saker.Kvalifikationer
• Truckkort
• Lösningsorienterad
• Engagerad
• Målinriktad
• Detaljfokuserad
• En lagspelare med god samarbetsförmåga
Meriterande:
• Lagererfarenhet
• Erfarenhet av automation
• Erfarenhet av skjutstativtruck
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och förhoppningsvis välkomna dig till vårt team!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9506971