Driven lager- och logistiktalang sökes till vårt växande varvsteam
Swede Ship Marine Aktiebolag / Lagerjobb / Sotenäs Visa alla lagerjobb i Sotenäs
2026-06-08
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Är du en person som gillar variation och vill ha en dag med många fysiska uppgifter inom logistik? Som lager- och logistikmedarbetare på Swede Ship Composite arbetar du med lager, godsmottagning, logistik och service.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar ett antal olika uppgifter inom logistik – orderläggning, godshantering, leveransavstämning och inventering.
Hålla lagret i ordning.
Lossa och lasta av gods.
Ha viss kundkontakt och hjälpa våra kunder på ett proffsigt och trevligt sätt.
Självständigt planera och driva din arbetsdag framåt.
Internt underhåll av maskiner.
Lättare fastighets- och fordonsskötsel när behov uppstår.
Vi söker dig som:
Brinner för att köra truck, travers, kran och service.
Är serviceinriktad och ombytlig, och som kan hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt!
Har datakunskap och erfarenhet av logistik.
Har arbetat med båtar, antingen vid tillverkning och/eller kört och flyttat fartyg/båtar vid kaj eller i havet.
Är en person som gillar att jobba självständigt och tar ansvar för ditt eget arbete och räds inte för att ta egna initiativ.
Erfarenhet av truckkörning och giltlig truckutbildning är meriterande.
Att ha arbetat i Microsoft Excel och Word är meriterande.Kvalifikationer
B-körkort för manuell bil
Swede Ship Composite har sin bas i Hunnebostrand i Sotenäskommun, med ett arbetsställe i Kungshamn sedan 2024. Sedan 1985 har vi specialiserat oss på att bygga specialfartyg i kompositmaterial.Vi hanterar hela kedjan själva: design, kompositlaminering, motorinstallation, el, interiör och ytbehandling. Hos oss arbetar ingenjörer och tekniker sida vid sida för att skapa hållbara och effektiva lösningar.Swede Ship är en del av Ö-borgen, en företagsgrupp med fokus på att stärka svensk skeppsbyggnad och sjöfartsindustri.
Vill du vara med och forma framtidens kompositfartyg? Välkommen till Swede Ship Composite! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: sara.malmcrona@swedeship.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swede Ship Marine Aktiebolag
(org.nr 556539-6909)
456 61 HUNNEBOSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swede Ship Composite AB Jobbnummer
9952185