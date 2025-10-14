Driven GIS-specialist som vill utveckla geodata och kartlösningar
2025-10-14
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Geodata- och betalenheten tillhör Jordbrukarstödavdelningen. Vi betalar årligen ut över 10 miljarder kronor i jordbruksstöd. Eftersom stora ekonomiska värden hanteras är kraven på kvalitet och säkerhet höga. På enheten arbetar 20 personer.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vill du ha en central roll i att säkerställa att Jordbruksverkets kartbaserade IT-system fungerar optimalt och därmed bidra till en levande och konkurrenskraftig landsbygd? Vi söker nu en ny kollega till geodata- och betalenheten, med fokus på GIS, hantering av geodata samt att vidareutveckla och förvalta våra kartbaserade IT-system.
Du kommer att ingå i GIS-gruppen där vi arbetar med GIS och fjärranalys. Vi ger stöd till olika verksamheter på Jordbruksverket med att göra analyser, statistik och kartor baserat på geografiska data. Vi arbetar med olika GIS-programvaror, främst ArcGIS, QGIS, Python och FME.
Du kommer även ha ansvar för några av våra kartbaserade IT-system som systemförvaltare. De aktuella systemen omfattar en fältapplikation för datainsamling inom olika verksamheter, samt ett system för att publicera öppna geodata till exempel enligt Inspire-direktivet.
Arbetet som systemförvaltare innebär nära samarbete med produktägare, utvecklare och användare för att fånga upp behov från verksamheten, analysera och dokumentera kraven, testa framtagna lösningsförslag, samt ge support till användare.
Enheten arbetar även med frågor som rör krisberedskap, där geodata och kartbaserade analyser spelar en viktig roll för att stödja verksamheten vid olika typer av samhällsstörningar.
Vi ser fram emot att välkomna dig som en viktig del av vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som
* har god kunskap i GIS genom utbildning inom teknik eller naturvetenskap eller förvärvad genom erfarenhet
* har minst två års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med något eller flera av GIS-verktygen QGIS, ArcGIS, FME, eller motsvarande
* kommunicerar tydligt och rakt på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
* arbete med satellitbaserad fjärranalys
* arbete med geoserver
* programmering
* att arbeta med att dela öppna geodata enligt Inspire-direktivet
* arbete som produktägare, systemförvaltare eller liknande roll.
Som person är du driven och lösningsorienterad och tycker det är kul att komma på nya lösningar och testa dig fram. Du lyssnar in andra, deras behov, tankar och önskemål för att kunna göra avvägningar och bra beslut för vägen framåt. Då arbetet består av löpande leveranser med olika deadlines behöver du kunna planera arbetet väl, väga olika alternativ och prioritera. Du har en god förmåga att skapa nya relationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är i första hand Jönköping, i andra hand Landskrona. Det kommer finnas möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
