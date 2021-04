Driven fältsäljare sökes - tjäna 30 k inom 6 månader - Key Solutions AB - Säljarjobb i Göteborg

Key Solutions AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-15Key Solutions är en etablerad säljbyrå som grundades år 2008. Under vår resa har vi hunnit bli nominerade till "Bästa Säljbyrån" och vunnit tävlingen "Great Place To Work" - idag har vi över 280 medarbetare. Våra klienter är stora välkända bolag som Telia och Eon.Vi söker nu dig som är i början av din karriär och vill arbeta heltid hos oss som säljare.Vi tror att du...Talar svenska obehindratÄr mån om personlig utvecklingHar god social kompetensÄr tävlingsinriktadVad erbjuder vi?Garanterad månadslön på 30 000 kr inom sex månaderEtt av Sveriges bästa kontor (kika in vår Instagram)Värdefulla utbildningar inom personlig utvecklingOförglömliga galor, events och resor världen runt2021-04-15Kundmöten och fältförsäljningUtforma behovsanalyserUtveckla kundplanerMedverka vid mässor och aktiviteterLåter det kul?Ansök via vår webbplats eller skicka ett kort mejl till jobb@keysolutions.se OBS! Spana in vår Instagram.jobbjustnuVaraktighet, arbetstidHeltid Heltid Fast lön + rörligt lön. Garantilön, provision samt generösa bonusar och många säljtävlingar. Personlig utveckling, egen coach och möjlighet att klättra i karriären.Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-22Key Solutions AB5694880