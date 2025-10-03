Driven elkonstruktör sökes i Umeå - var med och bygg framtidens teknik!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Umeå Visa alla elektronikjobb i Umeå
2025-10-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Umeå
, Vännäs
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Är du tekniskt nyfiken och har koll på CAD? Då kan det här vara nästa steg i din karriär! Här får du chansen att vässa dina kunskaper inom konstruktion samtidigt som du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team där gemenskap och god stämning står i fokus. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en av Europas ledande aktörer inom teknik, design och konsulttjänster, med global närvaro och ett starkt fokus på hållbar utveckling. Organisationen driver framtidens lösningar inom infrastruktur, industri och energi med målet att skapa verklig nytta för kommande generationer.
I rollen som elkonstruktör blir du en del av ett team inom avancerad automation, där el, automation och digitalisering av industrin står i centrum. Här får du arbeta i teknikens framkant och bidra till innovativa projekt med stor påverkan.
Arbetet har sin bas på vår kunds kontor centralt i Umeå - med närhet till allt du kan önska! Här har du närhet till restauranger, shopping och dessutom smidiga träningsmöjligheter, vilket gör det enkelt att kombinera jobb med ett aktivt vardagsliv.
Du erbjuds:
• Möjligheten att växa inom företaget och stor chans till utveckling
• Att vara del av en organisation som satsar på leveranser inom digitalisering och automation
• En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen som elkonstrutkör på bästa sätt
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
• Konstruktionsarbete av bland annat apparatskåp
• Arbete med uppgraderingar i befintliga system samt nykonstruktion av helt nya system
• Beroende på intresse och erfarenhet kommer du även att arbeta med idrifttagning, systembeskrivningar och/eller projektledning inom el
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk utbildning på gymnasienivå, högskolenivå eller har anskaffat dig motsvarande kunskap på annat sätt
• Besitter goda kunskaper i något av CAD-verktygen: AutoCad Electrical, Eplan och/eller ElproCad
• Innehar B-körkort
• Kan kommunicera mycket väl på svenska och engelska, då kommunikationen sker på de språken
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet av elkonstruktion inom industrin
• Bor/har anknytning till Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9538438