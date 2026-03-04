Driven Dietist till engagerad mottagning, Praktikertjänst Rehab Tullinge
Praktikertjänst AB / Dietistjobb / Botkyrka Visa alla dietistjobb i Botkyrka
2026-03-04
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du leg dietist och drivs av att göra skillnad för människors hälsa? Hos oss finns möjlighet till variation och utmaningar i din arbetsvardag.
Detta tillsammans med ett gäng engagerade kollegor, som hoppas du vill vara med och utöka vårt team!
Hos oss finns patienter i alla åldrar, med många olika problemställningar. Vi träffar våra patienter på mottagningen, i patientens hem, eller via digitala besök. Vi servar ett stort geografiskt område som ger variation i arbetet, från landsbygd till tätort. Du arbetar i nära samarbete med dietistkollega, och ni tillsammans har stor frihet att fördela och driva arbetet. Som dietist är du viktig i teamet kring patienten, för att tillsammans med övriga professioner skapa en trygg och kvalitativ vård. Hos oss finns möjlighet att delvis arbeta på distans.
Du kommer att ingå i ett internt nätverk med ca 20 kompetenta dietistkollegor inom Rehab. Gruppen har regelbundna möten för metodutveckling och kompetensdelgivning.
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Rehab Tullinge bedriver primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm. Vi finns i nya fräscha lokaler mitt emot pendeltågsstationen i Tullinge centrum, 20 min från Stockholm City. Verksamheten erbjuder bred kompetens inom rehabilitering och vi har många erfarna, engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Arbetsgruppen består av arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kiropraktor, receptionister och enhetschef, totalt ca 25 drivna kollegor! Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Du är legitimerad dietist, gärna med erfarenhet av arbete inom primärvårdsrehabilitering. Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och förståelse för vikten av att få patienten att känna sig trygg och sedd.
Du är driven i din yrkesroll och brinner för att stötta människor till bättre hälsa.
Du behöver vara bra på att prioritera, trivas med att ta ansvar för ditt arbete och ha en god förmåga att kommunicera med andra, då detta är grundförutsättningar för arbetet.
Övrig information
Vi erbjuder:
- Ett mentorsprogram för våra mer oerfarna dietister
- Goda möjligheter till kompetensutveckling
- Stora möjligheter att påverka dina arbetstider, samt att delvis arbeta på distans
- Samverkan med våra övriga dietister inom Praktikertjänst Rehab
- Ett generöst flextidsavtal
- Korta beslutsvägar och prestigelösa kollegor
- Ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
- Fri sjukvård och fria läkemedel upp till högkostnadsbelopp
Vi är anslutna till Vårdföretagarna och kollektivavtal finns.
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer sker löpande.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Rehab Tullinge Kontakt
Åsa Gezelius asa.gezelius@ptj.se Jobbnummer
9777724