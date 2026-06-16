Driven bilsäljare / ansvarstagande medarbetare sökes till växande bilfirma
E.P Bilar AB / Butikssäljarjobb / Sigtuna Visa alla butikssäljarjobb i Sigtuna
2026-06-16
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Driven bilsäljare / ansvarstagande medarbetare sökes till växande bilfirma
Vi söker en självgående och driven person till vår bilfirma i Stockholm.
Du ska inte vara typen som väntar på arbetsuppgifter – vi söker dig som själv ser vad som behöver göras och tar ansvar för att verksamheten rullar framåt.
Arbetet består bland annat av:
Försäljning av bilar
Kundkontakt och uppföljning
Hantering av annonser och sociala medier
Hålla ordning i lokalen och bland bilarna
Hjälpa till med den dagliga driften
Skapa och vårda kundrelationer
Vi söker dig som:
Är social och professionell mot kunder
Har eget driv och gillar försäljning
Kan arbeta självständigt
Är lösningsorienterad och ansvarstagande
Förstår att resultat skapas genom aktivitet
Har energi och vill utvecklas tillsammans med företaget
Tidigare erfarenhet av bilförsäljning är meriterande, men rätt inställning och personlighet är viktigast.
Vi erbjuder:
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
Provisionsbaserad utveckling och goda möjligheter att tjäna pengar
Ett företag där engagemang uppskattas på riktigt
Frihet under ansvar
Skicka gärna ett mejl och berätta lite om dig själv, tidigare erfarenheter och varför du tror att du passar i rollen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: kundsupport@epbilar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.P Bilar AB
(org.nr 559442-4854), https://www.blocket.se/mobility/dealer/1335143/ep-bilar-ab Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9967020