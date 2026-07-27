Driven barnskötare till Ektorps skola, Nacka kommun
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2026-07-27
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På Ektorps skola – en modern, ljus och nybyggd F–9 skola – söker vi nu en erfaren och driven barnskötare som vill ta plats, påverka och bidra till en verksamhet där samarbete och pedagogisk utveckling står i centrum.
Hos oss arbetar fritids och skola tätt tillsammans, och du blir en viktig del av ett professionellt team som brinner för att skapa en trygg, inspirerande och lärande miljö för våra elever. Här får du använda din kompetens, dina idéer och ditt engagemang för att utveckla både undervisning och fritidsverksamhet – och du får kollegor som vill göra det tillsammans med dig.
Ditt uppdrag
Som barnskötare hos oss blir du en central del av ett engagerat F–3 team där lärare, barnskötare, resurspedagoger och fritidspedagoger arbetar tätt tillsammans. Lärare och fritidsteamet samarbetar och samverkar under skoldagen. Ni planerar och lägger upp skoldagen tillsammans för att elever ska få bästa möjliga undervisning och utveckling.
Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i både klassrummet och under rasterna. Har du erfarenhet av rastlekar, leda rastaktiviteter eller utveckla rastverksamhet ser vi det som en stor styrka. Du gillar att skapa rörelse, gemenskap och struktur på rasterna – och du har idéer du vill förverkliga.
Efter skoltid är du delaktig i och ansvarar för aktiviteter i fritidsverksamheten. I nära samarbete med arbetslaget för fritidshemmet planerar, genomför och utvärderar ni aktiviteter utifrån satta styrdokument. Ni arbetar utifrån att fritids är en del av skolans undervisning, där aktiviteterna planeras med ett tydligt pedagogiskt syfte och kopplas till skolans teman och fokusområden. Tillsammans skapar ni en trygg, inspirerande och stimulerande miljö både inne och ute, där elevernas sociala och pedagogiska utveckling står i fokus.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
gymnasial eller eftergymnasial utbildning som barnskötare
erfarenhet av att arbeta som barnskötare på fritidshem
erfarenhet av att arbeta på skola med elever i årskurs F-3
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
fritidsledarutbildning, utbildning natur- friluftsinriktning eller dylikt
erfarenhet av NPF-diagnoser och att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
erfarenhet av att leda kollegor och det pedagogiska arbetet inom fritidshemmet
Är det är du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg, engagerad och professionell person med både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du har förståelse för vikten av teamarbete och flexibilitet i det dagliga arbetet. Du har lätt för att hantera varierande arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer, och kan anpassa dig efter förändrade omständigheter – alltid med barnens och verksamhetens behov i fokus. Du har förmågan att självständigt planera, strukturera och ta ansvar för både din tid och dina arbetsuppgifter. Du är initiativtagande, stöttar dina kollegor och tar ansvar för att planera och genomföra aktiviteter utan att invänta instruktioner. Som person är du ödmjuk, lugn och trygg i dig själv, även i stressiga, pressade eller nya situationer, vilket skapar trygghet för både barn och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ektorps skola är en modern, fräsch och ljus F-9 skola som nyligen flyttat in i en helt ny skolbyggnad. Skolan ligger nära vatten, skog och grönområden. Som barnskötare blir du en del av ett välfungerande fritidshem med nära samarbete mellan fritids och skolans övriga yrkesroller. Vi förstår och arbetar utifrån att fritids är undervisning. Här får du erfarna, kompetenta och stöttande kollegor som värdesätter samarbete. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö samt varierande och utvecklande arbetsuppgifter där elevernas behov står i centrum. Läs mer om oss här
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Sara Melgar, kontakt 070-431 78 15 eller sara.melgar@nacka.se
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk här.
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Ektorps skola Kontakt
Sara Melgar sara.melgar@nacka.se +4687187815 Jobbnummer
10013521