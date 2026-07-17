Driven B2B-säljare med huntermentalitet till CWS Hygiene Skåne
CWS Hygiene AB / Säljarjobb / Staffanstorp Visa alla säljarjobb i Staffanstorp
2026-07-17
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CWS Hygiene AB i Staffanstorp
, Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva tillväxt i ett marknadsledande företag?
CWS Hygiene fortsätter att växa – och nu utökar vi vårt säljteam i Skåne med fler framgångsdrivna säljare som älskar att skapa affärer.
Du är personen som ser möjligheter där andra ser hinder. Du motiveras av att öppna nya dörrar, bygga relationer och göra affärer som skapar verkligt värde för kunden. Hos oss får du frihet under ansvar, starkt stöd från organisationen och goda möjligheter att påverka din egen ersättning.
Du har säkert redan sett våra rosa servicebilar ute på vägarna. Nu söker vi dig som vill vara med och göra CWS Hygiene ännu mer synligt hos nya kunder i Skåne.
Din roll – skapa nya affärer och driva vår tillväxt
Som Account Manager New Business har du ett tydligt uppdrag: att identifiera, bearbeta och vinna nya kunder inom våra matt- och hygienlösningar.
Du ansvarar för hela säljprocessen – från prospektering och mötesbokning till offert, avslut och uppföljning.
I rollen kommer du att:
Aktivt bearbeta nya kunder inom ditt geografiska område
Bygga långsiktiga relationer och identifiera kundernas behov
Presentera och sälja våra hållbara hyres- och köplösningar
Rådgiva kunder kring mattor, hand- och toalettlösningar
Följa upp och utveckla kundrelationen under de första månaderna efter leverans
Säkerställa en smidig överlämning till vårt Account Management-team
Du planerar själv din arbetsdag, arbetar strukturerat mot tydliga mål och blir en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som drivs av att vinna affärer och skapa resultat.
Du är energisk, affärsmässig och trivs i en roll där du får kombinera relationsbyggande med ett tydligt fokus på nykundsbearbetning.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning med dokumenterat goda resultat
Erfarenhet av aktiv nykundsbearbetning och att öppna nya marknader
Förmåga att skapa förtroende och hantera invändningar på ett professionellt sätt
Ett strukturerat och målinriktat arbetssätt
Stark egen drivkraft och en tydlig huntermentalitet
För att lyckas i rollen behöver du dessutom:
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Ha B-körkort
Vara van att arbeta i CRM-system, exempelvis Salesforce (SFDC)
Ha goda kunskaper i Microsoft Office
Vi värdesätter också din förmåga att samarbeta tvärfunktionellt med kundservice, serviceorganisation och telesales.
Därför ska du välja CWS Hygiene
Hos oss blir du en del av ett internationellt företag med lokal närvaro, stark tillväxt och stora ambitioner.
Vi erbjuder:
✅ Attraktiv fast lön kombinerad med en prestationsbaserad provisionsmodell
✅ Tjänstebil som även får användas privat
✅ Full IT-utrustning
✅ Veckovis coaching och kontinuerlig kompetensutveckling
✅ Korta beslutsvägar och en hjälpsam teamkultur
✅ Kollektivavtal
✅ Friskvårdsbidrag via Epassi
✅ Möjlighet att utvecklas inom ett företag med verksamhet i 15 länder
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör:
Kunden först – Vi stöttar varandra – Vi blir bättre varje dag – Vi tar ansvar – Vi skapar framgång tillsammans.
Om CWS Hygiene
CWS Hygiene är en ledande leverantör av innovativa, hållbara och digitala matt- och hygienlösningar för arbetsplatser och offentliga miljöer. Genom våra cirkulära servicemodeller hjälper vi företag att skapa säkrare, hälsosammare och mer hållbara miljöer.
Idag har CWS cirka 11 500 medarbetare i 15 länder och hjälper tusentals kunder varje dag med smarta lösningar inom entrémattor, handhygien och toalettutrymmen.
Är du redo att ta nästa steg?
Om du drivs av affärer, gillar att skapa nya kundrelationer och vill vara med på en spännande tillväxtresa – då vill vi gärna höra från dig.
Ansök redan idag och bli en del av CWS Hygiene! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CWS Hygiene AB
(org.nr 559556-3064)
Verkstadsvägen 3 (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tvätteri Och Säljkontor Jobbnummer
10005347