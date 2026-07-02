Driven B2B-säljare för Telenor sökes - snittlön 60 000 kr
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-02
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Trivs du när det är affärsfokus och tydliga mål? Vi söker en resultatinriktad B2B-säljare till vår företagsavdelning där du arbetar med företagsförsäljning för Telenor.
Din roll: Du jobbar med hela kundresan – från kalla kontakter till varma, återkommande företagskunder. Du identifierar behov, bygger relationer och erbjuder skräddarsydda lösningar ur Telenors breda portfölj, tillsammans med ditt team.
Vad vi erbjuder:
Arbete med både varma och kalla kunder genom hela affären
Hög garantilön + attraktiva provisioner och bonusar (snittlön 60 000 kr)
Telenor – ett av Sveriges starkaste varumärken bakom dig
Tydlig utvecklingsväg mot Account Manager och mer komplexa roller
Daglig coachning, interna och externa utbildningar samt moderna lokaler på Gärdet med konferenser och events
Vi söker dig som: har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning, vill utvecklas mot Account Manager, drivs av resultat och vill tjäna pengar utan tak – och talar och skriver flytande svenska.
Plats: Gärdet, Stockholm · Heltid, mån–fre 08:30–17:30 (fre 16:30) Frågor? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment – Emma.a@innovativesales.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011233-2083195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Innovative Sales Jobbnummer
9990140