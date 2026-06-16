Driven affärschef till medelstort byggföretag!
Sibe Construction AB / Administratörsjobb / Trollhättan Visa alla administratörsjobb i Trollhättan
2026-06-16
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Affärschef till medelstort byggföretag
Om vår kund
Vår kund är ett dynamiskt och medelstort byggföretag med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Vår kund strävar efter att bli en ledande aktör inom bygg och skapa banbrytande lösningar som möter våra kunders behov.
Om rollen:
Vi söker en passionerad och resultatorienterad affärschef som ska leda och utveckla vår verksamhet inom Trestad regionen. Du kommer att ha ansvar för att driva vår verksamhet vidare i regionen framåt genom att utveckla strategier, bygga och bibehålla kundrelationer samt säkerställa att våra projekt lever upp till högsta möjliga standard. Du skall förvalta och vidareutveckla regionen och sätta din prägel på det ihop med bolagets VD.
Ansvarsområden:
Utveckla och genomföra affärsstrategier för att maximera lönsamheten och tillväxten inom regionen.
Utveckla och vidareutveckla teamet för att säkerställa att mål och deadlines uppnås.
Bygga och underhålla långsiktiga relationer med befintliga och potentiella kunder samt samarbetspartners.
Ansvara för att projekt genomförs enligt plan och budget, med fokus på kvalitet och hållbarhet.
Identifiera och utnyttja marknadsmöjligheter samt vara med och forma företagets framtida erbjudanden inom regionen.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Erfarenhet av ledande befattning inom bygg, med dokumenterad framgång i att utveckla affärsområden och öka lönsamheten.
Starkt affärsfokus och förmåga att identifiera och driva affärsmöjligheter.
Etablerat nätverk inom bygg, inklusive kunder, leverantörer och branschorganisationer.
Utmärkta ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter, med förmåga att motivera och inspirera teamet.
God förståelse för marknadstrender, lagar och regler inom byggbranschen.
Utbildning inom relevant område, exempelvis civilingenjör, byggteknik eller ekonomi.
Du skall som person ha starkt driv.
Vi erbjuder:
En spännande och utmanande roll med möjlighet att påverka och forma företagets framtid.
En dynamisk arbetsmiljö med högt i tak och möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Attraktiv ersättning och förmåner i linje med din erfarenhet och prestation.
Delägarskap kommer att erbjudas en bit in i din anställningSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är lämplig för rollen som affärschef.
Var med och forma framtiden med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://www.sibeconstruction.se/
461 31 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD & Rekryteringskonsult
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se +460706691988 Jobbnummer
9964995