Drive In Grillen i Åhus söker helg- och sommarpersonal!

Drive In Grillen i Åhus AB / Kockjobb / Kristianstad
2026-03-22


Visa alla kockjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Drive In Grillen i Åhus AB i Kristianstad

Är du social och gillar högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Vi på Drive In Grillen i Åhus letar nu efter en glad och serviceinriktad medarbetare som vill jobba hos oss på helger och till sommaren. Du kommer att vara en viktig del av vårt team - oavsett om du står i kassan, förbereder beställningar eller möter våra gäster vid luckan.

Vi söker dig som:
• Är positiv, snabb och ansvarstagande
• Trivs med att jobba i team men också kan ta eget ansvar
• Är tillgänglig på helger (dag/kväll)
• Har fyllt 16 år (kassaarbete förekommer)
• Goda kunskaper i svenska språket
• Tidigare erfarenhet från kök eller service är ett plus, men inget krav - vi lär dig!

Vi erbjuder:
• Ett kul och fartfyllt jobb i en härlig sommarstad
• Stöttande kollegor och en familjär stämning
• Möjlighet till fler pass under lov och högsäsong

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till driveingrillenahus@gmail.com eller kom förbi grillen och säg hej!
Vi ser fram emot att träffa dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: driveingrillenahus@gmail.com

Arbetsgivare
Drive In Grillen i Åhus AB (org.nr 559405-6003)
Nordanvägen 4 (visa karta)
296 32  ÅHUS

Jobbnummer
9811910

Prenumerera på jobb från Drive In Grillen i Åhus AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Drive In Grillen i Åhus AB: