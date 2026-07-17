Drivande projektledare till spännande industriprojekt i sydöstra Sverige
Green PM AB / Civilingenjörsjobb / Kalmar Visa alla civilingenjörsjobb i Kalmar
2026-07-17
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Plats: Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona (Sydöstra Sverige)
Start: Enligt överenskommelse
Om Green PM
Vi är ett konsultbolag i sydöstra Sverige som hjälper industriföretag med höga krav att lyckas med sina projekt. Vi arbetar med projektledning, produktutveckling, produktionsteknik, kvalitet och hållbarhet – alltid med struktur, tempo och ett närvarande ledarskap.
Vi tar ofta helhetsansvar för projekt från planering till överlämning, men går lika gärna in med spetskompetens inom kvalitet, hållbarhet eller ingenjörsstöd. Oavsett uppdrag jobbar vi nära kunden och skapar lösningar som fungerar i vardagen och blir hållbara över tid.
Som medarbetare hos oss blir du en del av utvecklingen av vår projektledningsmodell iPEM och vårt utbildningserbjudande. Vi satsar på kompetensutveckling och du får både ta del av relevanta utbildningar och vara med och forma Green PM:s framtida utbildningsportfölj.
Vi utgår från Kalmar och arbetar med kunder på flera orter i regionen. Hos oss blir du en del av ett team som gillar att ta ansvar, skapa struktur och driva projekt som gör skillnad.
Din roll
Som projektledare hos oss kommer du att:
För kund leda och driva tekniska och verksamhetsnära projekt, exempelvis investerings-, kundorder-, installations- eller IT-projekt inom industrin
Ta ansvar för projektens budget, tidplan och leveranser
Säkerställa att projekt genomförs med hög kvalitet och hållbarhet i fokus
Arbeta i internationella miljöer och känna dig bekväm med globala samarbeten
Inspirera och engagera teamet så att alla drar åt samma håll
Vara en trygg och tydlig kontaktpunkt för kunder och intressenter
Vi söker dig som
Har eget driv, hög ansvarskänsla och en vilja att utvecklas
Har erfarenhet av projektledning inom tekniska och industrinära projekt
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
Har förmåga att ta budgetansvar och fatta beslut
Är en god ledare som får med sig teamet och skapar arbetsglädje
Trivs med att arbeta internationellt och bygga långsiktiga kundrelationer
Har minst kandidatexamen inom relevant teknisk utbildning - exempelvis inom maskinteknik, produktion, industriell ekonomi eller liknande
Minst 3 års arbetslivserfarenhet
Vi erbjuder
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen
Vara en del av ett team med högt i tak, stort driv och stark gemenskap
En arbetsmiljö där mjuka värden är viktiga – vi ska må bra och ha balans i livet
Coachande stöd och engagemang från erfarna projektledare/chefer
Fokus på att matcha rätt uppdrag med rätt person, så att du får de bästa förutsättningarna för din utveckling och att lyckas i ditt uppdrag
Möjlighet att växa tillsammans med oss och vara med att påverka
Möjlighet att bidra med vidareutvecklingen av vår projektledningsmodell iPEM Publiceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och Personligt brev till: joinus@greenpm.se
Urval sker löpande – vänta inte med att söka!
För frågor kontakta Emelie Björn 073-501 42 08 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: joinus@greenpm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Projekledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green PM AB
(org.nr 559559-4234)
Södra Långgatan 2 (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Emelie Björn emelie@greenpm.se 073 - 501 42 08 Jobbnummer
10005220