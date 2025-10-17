Drivande projektledare för samhällsbyggnads projekt till Laholms kommun
2025-10-17
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.Publiceringsdatum2025-10-17Beskrivning
Du kommer att ingå i strategiska gruppen på Driften/Tekniska enheten.
Där samlad ingenjörs kompetens finns inom anläggningsverksamheten, ett team med möjlighet till samarbete och stöd. Strategisk grupp ansvarar för planering av investeringar i kommunens infrastruktur samt för projektering och projektledning i kommunens investeringsprojekt.Dina arbetsuppgifter
Projektledning av nybyggnation och ombyggnation av:
• Gator och gång- och cykelvägar (GC-vägar)
• Parker och gröna ytor
• VA-system (vatten och avlopp)
• Broar och tunnlar
• Samordning mellan interna avdelningar, konsulter, entreprenörer och myndigheter.
• Upprättande av tidplaner, budgetar och uppföljning av projektmål.
• Säkerställande av att projekten följer gällande lagstiftning, miljökrav och tekniska riktlinjer.
• Ansvara för besiktningsprocessen och överlämning till förvaltningsorganisation.
• Kommunicera med allmänhet och andra berörda aktörer.
• Ha en aktiv dialog och rapportering till uppdragsgivaren.
Du kommer även bidra till utvecklingen av våra arbetssätt och tekniska lösningar i tidiga planeringsskeden. En nyckelroll i samhällsbyggandet där du får vara med och påverka hur Laholm utvecklas. Du arbetar i nära samverkan med kollegor, konsulter och entreprenörer i en organisation som värdesätter engagemang, samarbete och hållbarhet.Kvalifikationer
Du har en ingenjörs utbildning med teknisk inriktning, samt minst tre års erfarenhet av projektledning inom områdena: gata, GC- vägar, broar, tunnlar, VA samt park- och grönområden.
Du har dokumenterad utbildning och erfarenhet för uppdraget.
Du har god kännedom om entreprenad processen och anläggningsbranschens referensverk och regelverk. Du har en samlad kompetens för att självständigt kunna driva ett anläggningsprojekt från början till slut. Du har grundläggande kunskaper i entreprenad juridik och om branschens regelverk som ex. AMA, MER, AB/ABT och ABK samt god kunskap om LOU.
Som person är du trygg, kommunikativ och skicklig på att vårda och utveckla relationer. För att nå framgång som projektledare är det viktigt att kunna se och förstå helheten samt ha en förmåga att leda mot konstruktiva och ekonomiskt värdefulla lösningar.
Det är också viktigt att du kan arbeta effektivt med dina uppdrag under lång tid och att du har förmåga att prioritera och växla snabbt mellan olika typer av operativa frågor.Anställningsvillkor
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har körkort för personbil.Om tjänsten
Tillträde enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
