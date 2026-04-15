Drivande ledare sökes - Avdelningschef för Miljö och byggavdelningen
2026-04-15
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer? Har du erfarenhet av ledarskap och vill bidra till våra invånares och företags välmående och tillväxt? Då kan du vara den vi söker!
Miljö- och byggavdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi möjliggör för utveckling och tillväxt i vår kommun genom tillstånd, lov och dispenser och skyddar samtidigt mot faror för liv, hälsa och miljö genom tillsyn och kontroll. Vi utövar vårt uppdrag genom att ge våra invånare och företag en god service, rådgivning och information.
Som avdelningschef driver du vår spännande utvecklingsresa mot att bli en serviceorganisation med myndighetsansvar. Hos oss får du möjlighet att ligga i framkant inom kommunal serviceutveckling och utveckla såväl relationer, kommunikation, bemötande och kultur som arbetssätt, riktlinjer och rutiner. Vi erbjuder dig stora möjligheter att utveckla våra interna och externa kontakter med våra invånare och företag genom digitalisering, automatisering och AI.
Avdelningen består av enheterna bygglov, livsmedels- och hälsoskydd samt miljöskydd. Du ansvarar för tre enhetschefer samt en kommunal lantmäterichef. Du har också det övergripande ansvaret för Tryggare Växjö som främjar ett stärkt företagsklimat och en sund konkurrens. Du har verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du har en aktiv roll i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära den politiska ledningen.KvalifikationerKvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning inom samhällsbyggnad eller liknande
* Tidigare erfarenhet som chef med personalansvar
* Erfarenhet av serviceutveckling inom exempelvis kommun, stat eller företag
Meriterande
* Erfarenhet inom bygg-, miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdet
* Erfarenhet från företag och näringsliv
* Förmåga att bygga relationer och samverka med flera olika aktörer
* Erfarenhet av digitalisering eller automatisering Dina personliga egenskaper
* Relationsskapande och samarbetsinriktad
* Initiativtagande och drivande
* Lösningsorienterad och strategisk
* Målfokuserad, flexibel och strukturerad
Vi söker en modig och trygg ledare som kan driva vidare vår resa mot en serviceorganisation med myndighetsansvar. Vi lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är en relationsbyggare och en inspirerande ledare som skapar engagemang, mod och nyfikenhet.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal, skrift och visuellt på både svenska och engelska.
Är du den ledare vi söker? Välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi tillämpar löpande, inledande intervjuer. Slutintervjuer är planerade till den 3 juni.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV. Det personliga brevet ersätts med ett antal frågor som du besvarar när du gör din ansökan. Du behöver inte skriva något personligt brev.
Har du frågor? Kontakta förvaltningschef Per Sandberg via e-post: per.sandberg@vaxjo.se
och skriv ditt telefonnummer så blir du kontaktad.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 27/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Per Sandberg per.sandberg@vaxjo.se 0470-41000
