Drivande förskollärare sökes till Rörsjöns förskola
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-09-26
Ref: 20252262
Om arbetsplatsen
Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta vår utvecklingsresa efter en större omorganisation sommaren 2025. Är du en förskollärare med starkt barnperspektiv som sätter barnets bästa i fokus? Är du professionell och kan navigera i din roll som förskollärare? Då är det dig vi söker!
Rörsjöns förskola består av tio avdelningar fördelade i två hus. Förskolan är belägen i Rörsjöstaden med närhet till lekplatser, parker och bussförbindelser men den stora lummiga förskolegården inbjuder också till lek och kreativitet i utevistelsen.
Vi tror på ett salutogent medarbetar- och ledarskap vilket innebär att vi vill ha en förskola som är meningsskapande för alla oss som vistas där. Det både ger och kräver delaktighet och engagemang, samtidigt som det skapar en trygghet, glädje, gemenskap och utveckling. Det är viktigt att vi trivs och har roligt tillsammans! "Vi är varandras arbetsmiljö".
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
På Rörsjöns förskola får du utvecklas i din roll som förskollärare och driva systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med kollegor och ledning.
På förskolan lägger vi stor vikt vid samarbetet i arbetslagen som är förskolans stomme för att organisera för den planerade undervisningen och varje enskilt barns lärande och utveckling. Rörsjöns förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin. Vi tror på att lärande och utveckling sker genom utmaningar, lek, samspel och glädje. Detta medför att miljö och material anpassas till barnens intressen och utveckling. Barnen skapar och utforskar i en kreativ och givande miljö tillsammans med lekbara närvarande pedagoger. Undervisningen bedrivs med projekterande arbetssätt både inom- och utomhus. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans för att på bästa sätt planera undervisning framåt. Barn och pedagoger kommunicerar, undersöker och utforskar tillsammans, och utifrån barnens glädje, nyfikenhet och förundran styrs projektet vidare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
Vi söker en förskollärare som är trygg i sitt ledarskap och som har erfarenhet av pedagogisk dokumentation. Du har en positiv barnsyn och ser barnet som kompetent. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Det är viktigt för oss att du har en god förmåga att omsätta innehållet i förskolans läroplan i ditt uppdrag som förskollärare. I rollen som förskollärare är du trygg att leda dina kollegor och vi ser gärna att du har erfarenhet av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och att du mött barn i behov av särskilt stöd. Vi ser det också som meriterande att du har erfarenhet av att arbeta projekterande. Du är engagerad, ansvarstagande och villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Vi ser gärna att du är en lekande, medforskande, kreativ och nyfiken pedagog.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: enligt överenskommelse

Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Ersättning
