Driv projekt inom infrastruktur och teknik
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning
Som projektledare får du en central roll i att driva och utveckla projekt inom samhällsviktig infrastruktur. Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för att skapa struktur, tydlighet och framdrift genom hela projektets livscykel - från planering till färdig leverans. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du förväntas kombinera ett affärsmässigt fokus med ett starkt engagemang för säkerhet och kvalitet. Du blir en del av ett sammansvetsat team som tillsammans bidrar till att utveckla och stärka viktiga funktioner i samhället.Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekt från start till avslut och fakturering. Du koordinerar teknikernas arbete och hanterar flera parallella projekt samtidigt, vilket kräver god struktur och prioriteringsförmåga. Du har löpande dialog med beställare, interna funktioner och underentreprenörer samt deltar i möten kopplade till projektens genomförande. Vidare ansvarar du för kalkyler, budget, ekonomisk uppföljning och resultat, där du säkerställer lönsamhet i projekten i samarbete med controller. Rollen innefattar även arbete i olika system och administrativa uppgifter samt ett aktivt bidrag till att skapa en säker arbetsmiljö.Kvalifikationer
Skallkrav:
Erfarenhet av projektledning, arbetsledning eller liknande roll
Förståelse för ekonomi, budget och uppföljning
God datorvana och erfarenhet av administrativa system
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet från el-, entreprenad- eller teknisk verksamhetAnställningsvillkor
Arbetsplats: Varierande ort (Karskrona, Borås, Örebro, Norrköping, Nyköping m.fl. ange gärna en ort som matchar dina önskemål)
Distansarbete: Begränsade möjligheter
Anställningsform: Konsultuppdrag
Uppdragsperiod: 12 månader med möjlighet till övergång till kund
Arbetstider: DagtidOm du är redo att ta dig an en roll inom projektledning och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7684584-1982867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
