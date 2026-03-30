Driv ditt egna Rusta & Matcha kontor i Skåne - med Match and Move i ryggen
Match and Move AB / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-03-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Match and Move AB i Helsingborg
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi är redan etablerade i Malmö. Nu söker vi rätt person i övriga Skåne.
Det här är inte ett jobb. Det är en möjlighet att äga något.
Som samarbetspartner till Match and Move driver du din egen enhet inom Rusta & Matcha - med fullt operativt ansvar, frihet att forma din verksamhet, och en etablerad huvudleverantör som stöttar dig hela vägen.
Vi känner Skåne. Vi vet var behovet finns. Och vi vet att rätt person på rätt plats kan bygga något riktigt starkt.
Vad du får
• En bevisad affärsmodell med transparent intäktsdelning - du behåller alltid majoriteten
• En trygg uppstartsperiod där du får tid att bygga utan press
• Full insyn i alla siffror och villkor innan du bestämmer dig - inga överraskningar
• Ramavtal med Arbetsförmedlingen via oss - du slipper upphandlingen
• Onboarding, struktur och löpande stöd från dag ett
Vi stöttar dig med
• Administration och kvalitetssäkring
• Rutiner, mallar och operativ struktur
• Dialog med Arbetsförmedlingen
• Marknadsföring och varumärkesbyggande
• Affärsutveckling och strategiskt stöd
Du driver. Vi backar upp. Alltid.
Vem passar det här för?
Vi söker dig som har erfarenhet från Rusta & Matcha, arbetsmarknadsinsatser, rekrytering eller konsultbranschen, och som nu vill ta steget att bygga något eget i Skåne.
• Erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser, rekrytering eller coachning
• Brett nätverk mot arbetsgivare i Skåne är ett tydligt plus
• F-skatt eller möjlighet att ordna det (vi diskuterar upplägg)
• Självgående, resultatdriven och kvalitetsmedveten
• Långsiktig - vi bygger partnerskap, inte transaktioner
Varför Match and Move?
Vi är en del av Västerbo Social Omsorg, en etablerad aktör inom vård och omsorg med lång erfarenhet och ett brett nätverk. Det ger dig en trovärdig och trygg plattform att stå på från dag ett.
Vi är redan igång i Malmö och vet vad som fungerar i det skånska marknaden. Du startar inte från noll - du kliver in i en bevisad modell med en partner som känner regionen.
Var i Skåne?
Vi söker samarbetspartners i hela Skåne.
Så här går det till
Skicka en ansökan med ditt cv och personligt brev, märkt som "Underleverantör HBG" till nadia.ayad@matchandmove.se
, så bokar vi in ett samtal.
Känns det rätt för båda parter delar vi all information - siffror, statistik, villkor - så att du kan ta ett välgrundat beslut.
Vi expanderar redan i år. Är du rätt person i Skåne är vi redo nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: Nadia.ayad@matchandmove.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Match and Move AB
(org.nr 559457-0243), https://www.matchandmove.se/ Arbetsplats
Match and Move Jobbnummer
9828259