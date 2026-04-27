Driv affärer som gör skillnad - bli en del av vårt team!

2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Upphandlingsfunktionen är placerad på Affärsavdelningen inom Område ekonomi. Här finns vårt team med cirka 15 kollegor bestående av upphandlare, inköpssekreterare, materialkonsulent och miljöstrateg. Teamet leds av en erfaren avdelningschef och strategisk inköpschef.
Hos oss möts du av en grupp med varierande bakgrund och erfarenheter, där vi delar en stark gemensam värdegrund. Vi värdesätter respekt, engagemang, samarbete, ansvar och kvalitet - och vi arbetar aktivt för att skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljö där vi lyckas tillsammans i våra uppdrag.
Vi erbjuder strategiskt och kvalificerat stöd genom hela upphandlingsprocessen - från marknadsanalyser till upphandlingsdokumentation, annonsering, anbudsutvärdering, avtalsskrivning, implementering och avtalsuppföljning.
Arbetet kräver ett taktiskt och strategiskt förhållningssätt samt en hög grad av affärsmässighet, där uppdragen drivs i projektform.
Du har en central roll i att på ett strukturerat och pedagogiskt sätt vägleda verksamheter genom ofta komplexa upphandlingar. Ditt arbete bidrar direkt till att utveckla verksamheten och skapa värde för Blekinges invånare!
Vi söker i första hand dig som redan är en erfaren upphandlare och som vill bidra med din kompetens, driva komplexa upphandlingar och ta en aktiv roll i vår fortsatta utveckling.
Samtidigt välkomnar vi dig som är i början av din karriär inom inköp och upphandling och som har ambitionen att växa in i upphandlarrollen. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas - och vi ser gärna att du som är nyfiken, engagerad och vill lära dig yrket söker dig till oss.
För dig som inte ännu har arbetat som upphandlare erbjuder vi möjligheten att börja som inköpssekreterare. I den rollen får du en stabil grund i upphandlingsarbetet och en individuell utvecklingsplan där vi tillsammans planerar din väg mot att bli upphandlare.
Rollerna har i första hand inriktning mot medicinskt teknisk utrustning och förbrukning inom hjälpmedelsområdet.
Skallkrav - upphandlare
Erfarenhet av kvalificerat arbete som upphandlare i offentlig sektor Högskoleutbildning med relevant inriktning, exempelvis IT, juridik, ekonomi eller teknik, alternativt YH-utbildning inom offentlig upphandling eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet
God vana av att arbeta i Officepaketet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av upphandling inom medicinsk teknik och förbrukning.
Erfarenhet av upphandlingssystem (exempelvis Kommers)
Erfarenhet av att leda komplexa projekt.
Fullföljd högskole- eller YH-utbildning med inriktning mot inköp/upphandling
God vana av att arbeta i Officepaketet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av taktiskt och/eller operativt inköp
Kunskap om offentlig upphandling
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och lösningsfokuserad. Du har förmåga att på ett klokt sätt kunna prioritera, se helheten och arbeta både självständigt och i samarbete med andra personer med olika bakgrund och kompetenser. Du trivs i en konsultativ roll med många kontaktytor och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Övrig information
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga pensions- och semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlskrona. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi kan komma att tillämpa löpande urval - skicka därför in din ansökan redan idag!
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är ekonomi. Här finns organisationens samlade resurser för ekonomi, redovisning och analys. I området finns även affärsavdelningen och beställaravdelningen för hälso- och sjukvård samt tandvård. Ekonomiområdets uppdrag är att leda, utveckla och stödja organisationens arbete inom inköp, ekonomi och analys. Området har ett helhetsansvar för processer som rör planering, budgetering, uppföljning, redovisning, inköp och klassificering. Inom området finns även ansvaret för kontinuerlig utveckling och implementering av gemensam metodik, modeller och arbetssätt inom ekonomi och inköp.
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
https://regionblekinge.se/
371 85 KARLSKRONA Arbetsplats
Ekonomi Kontakt
Camilla Olsson, Vision camilla-a.olsson@regionblekinge.se 0768-559794
9876356