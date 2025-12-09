Drifttekniker, ventilation, styr och regler, Fastighetsdrift i Kristianstad
2025-12-09
Gör skillnad. Varje dag.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare. Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer, alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Vi söker nu en engagerad drifttekniker inom ventilation/styr och regler, till Regionfastigheter, driftområde Kristianstad-Hässleholm med placeringsort Kristianstad!
Fastighetsdrift driftområde Kristianstad-Hässleholm är en del av Regionfastigheter som ansvarar för drift och underhåll av samtliga byggnader och system på Centralsjukhuset i Kristianstad och Hässleholms sjukhus, Hässleholmsdepån, Skånetrafikens kontor, samt vårdcentralerna i nordöstra Skåne. Vi levererar även verksamhetsteknisk service till Region Skånes verksamheter förlagda i kringliggande inhyrningar inom driftområdet. Vårt huvudansvar är att skapa en driftsäkerhet i världsklass och att utgöra en trygg partner för vården.
Driftområdet innehåller en mångfald av olika tekniska installationer så som ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik, medicinska gaser, elförsörjning och yttre miljö. Även viss verksamhetsteknisk utrustning ingår i uppdraget. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Region Skånes verksamheter och dess personal.
Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som trivs i en omväxlande roll med kombinerad fastighetsskötsel, installation, reparation och service och som vill fortsätta utvecklas i en välkomnande miljö.
I din roll arbetar du huvudsakligen inom ventilation samt styr & regler, men är även behjälplig med övrigt fastighetsunderhåll på vår enhet. Arbetet är styrt av höga kvalitets-, säkerhets- och miljökrav, med människan i centrum. Att även utveckla och förbättra miljön för vår verksamhet och slutkund, patienten.
Arbetsplats är i huvudsak på Centralsjukhuset i Kristianstad men innebär också arbete på driftområdets upptagningsområde. Resor och bilkörning är en del av tjänsten. Beredskapstjänstgöring kan komma att bli aktuell i tjänsten.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen har du en godkänd gymnasieexamen med inriktning VVS alternativt har du motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Resor förkommer i tjänsten och giltigt B-körkort är ett krav. Vi ser att du har erfarenhet från skötsel, drift och underhåll av ventilation, styr och andra fastighetsrelaterade uppgifter. Därtill har du vana att använda olika stödsystem för planering och avrop av arbetsorder. Till följd av möjlig beredskapstjänstgöring och inställelsetid bedömer vi att sökande kan bo som längst fem mil från Kristianstad.
Det är meriterande om du är utbildad ventilationstekniker och/eller styrtekniker samt arbetat aktivt inom branschen i mer än fem år. Att ha arbetat i ett underhållssystem, till exempel Faciliate, är meriterande.
Som person är du positiv, flexibel och serviceinriktad. Samtidigt är du strukturerad, metodisk och noggrann i ditt arbetssätt. Du har ett intresse för att hjälpa människor och ge bästa tänkbara service med ett professionellt bemötande i alla lägen. Att ta egna initiativ och arbeta självständigt är en självklarhet för dig, samtidigt är du bra på samarbete. Då vi arbetar med stora kontaktnät där det är viktigt att underhålla relationer bör du vara lyhörd och ha god förmåga att relatera till andra verksamheters behov.
Vi förutsätter att du ser värdet i att ha kul på jobbet och att vara aktiv i att skapa ett bra socialt klimat på arbetsplatsen. Vi lägger också vikt vid att alla våra medarbetare lever upp till och är goda ambassadörer för Region Skånes värderingar: Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt! Vi är måna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
