Drifttekniker till VA SYDs reningsverk Klagshamn
VA SYD / Driftmaskinistjobb / Malmö Visa alla driftmaskinistjobb i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VA SYD i Malmö
, Lund
, Eslöv
eller i hela Sverige
Söker du ett praktiskt arbete med fokus på drift och teknik? Vill du vara med och bidra till en av de viktigaste funktionerna i ett hållbart samhälle? Då ska du läsa vidare! Vi söker dig som vill jobba som drifttekniker och vara med och leda utvecklingen mot hög vattenkvalitet.
Din kommande roll
Som drifttekniker på VA SYD kommer du att ha en viktig roll då du tillsammans med dina kollegor ansvarar för driftövervakning av anläggningarnas olika funktioner. Arbetet utförs utomhus i friska luften såväl som inomhus, till exempel vid kontroll via våra olika övervakningssystem.
Arbetsuppgifterna som drifttekniker innebär:
- driftövervakning av anläggningarnas olika funktioner och processer, ett arbete som sker både genom övervakning via vårt styrsystem och ute på anläggningen.
- ansvar för att se till att fel och problem som uppstår i driften blir åtgärdade.
- rapportering i underhållssystemet IDUS.
- arbete med VA SYDs program för kontinuerliga förbättringar, kvalitetsförbättringar och instruktioner.
- provtagning, uppföljning och processoptimering.
- bidra till utveckling av enhetens arbetssätt.
- ansvar för drift av anläggningsdelar där vi hanterar brandfarlig vara.
- att du kommer att ingå i vår beredskapsstyrka för avloppsreningsverket i framtiden, med krav på inställelsetid är max en timme.
Den här tjänsten utgår från vårt avloppsreningsverk i Klagshamn, vår vackraste arbetsplats beläget på Klagshamns udde i södra Malmö, med hav och naturskyddsområde som närmaste granne. Arbetsgruppen består idag av 6 engagerade och kunniga kollegor som tillsammans ansvarar för rening av avloppsvatten från sydvästra Malmö och Vellinge.
Vi erbjuder
Det kommer att ges stora möjligheter till att utvecklas som drifttekniker. Om behovet finns kommer kompetensutveckling hos vår branschorganisation Svenskt Vatten att erbjudas. Det finns även tillfällen att få medverka i utvecklingen av nya tekniker som kommer att bli viktiga för framtida krav. Andra möjligheter såsom medverkan i projektarbeten kommer också att erbjudas för att kunna växa i tjänsten. Våra arbetstider är 7.00 till 15.30 men du kommer i viss mån kunna anpassa dina arbetstider inom flextidsramen.
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag och det finns en stor vilja hos medarbetarna att utveckla verksamheten. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i en organisation med en tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du motiveras av att göra ett bra jobb, vara lösningsfokuserad och tar initiativ till aktiviteter som bidrar till förbättringar. Vi söker dig som har ett högt säkerhets- och arbetsmiljötänk samt bidrar till gott samarbete och en positiv stämning. Rollen innefattar såväl självständigt arbete som tillsammans med kollegor. Förmågan att vara både lyhörd och en god kommunikatör värderas i rollen. För att trivas i rollen har du lätt för att hantera, och agera vid oförutsedda händelser i driften. Då arbetet är av såväl praktisk karaktär som med datorer och system, behöver du både tycka om att arbeta med kroppen och vid datorn. Vi tror att du är en driven, ansvarstagande, problemlösare och att du verkligen gillar utmaningarna du ställs inför.
Dina erfarenheter
Vi söker vi dig som har:
- driftteknikerutbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet från antingen VA-verksamhet, processindustri eller likvärdigt.
- B-körkort
- god dator- och systemvana.
- erfarenhet av att arbeta med processtyrsystem och underhållssystem.
- möjlighet att arbeta med beredskap, med inställelsetid på max 1 timme.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VASYD - 1192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Produktion Kontakt
Anders Johnsson 040-6350117 Jobbnummer
9529400