Drifttekniker till VA SYDs reningsverk Källby
Vill du ha ett jobb med varierade arbetsuppgifter och stort eget ansvar, där du tillsammans med dina kollegor bidrar till en viktig samhällsfunktion? Vi söker dig som vill jobba som drifttekniker och vara med och leda utvecklingen för hög vattenkvalitet.
Din kommande roll
I rollen som drifttekniker kommer du att ha en viktig roll där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för driftövervakning samt processuppföljning. Arbetsuppgifterna som drifttekniker innebär:
driftövervakning av anläggningarnas olika funktioner och processer, ett arbete som sker både genom övervakning via vårt styrsystem och ute på anläggningen
ansvar för att se till att fel och problem som uppstår i driften blir åtgärdade
rapportering i underhållssystemet IDUS
arbete med VA SYDs program för kontinuerliga förbättringar, kvalitetsförbättringar och instruktioner
provtagning, uppföljning och processoptimering
att bidra till utveckling av enhetens arbetssätt
att du kan komma att ingå i vår beredskapsstyrka för avloppsreningsverket i framtiden
Våra arbetstider är normalt 7.00 till 15.30 men du kommer i viss mån kunna anpassa dina arbetstider inom flextidsramen. Tjänsten utgår från Källby avloppsreningsverk. Verket började byggas redan 1933, precis bredvid sköna Höje å och den frodiga lundaslätten. Här kommer du tillsammans med dina kollegor få ansvaret för reningen av avloppsvatten från större delen av Lunds kommun. Från Källby reningsverk driftas tre reningsverk.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker vi dig som vill arbeta i en organisation med en tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du motiveras av att göra ett bra jobb, vara lösningsfokuserad och tar initiativ till aktiviteter som bidrar till förbättringar. Vi söker dig som bidrar till gott samarbete och en positiv stämning tillsammans med dina kollegor. Rollen innefattar såväl självständigt arbete som tillsammans med kollegor. Förmågan att vara både lyhörd och en god kommunikatör värderas i rollen. För att trivas i rollen har du lätt för att hantera, och agera vid, oförutsedda händelser i driften. Då arbetet är av såväl praktisk karaktär som med datorer och system, behöver du både tycka om att arbeta praktiskt ute på anläggningen och vid skrivbordet.
Dina erfarenheter
Vi söker vi dig som har:
Driftteknikerutbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet från antingen VA-verksamhet, processindustri eller likvärdigt
Erfarenhet av att arbeta med processtyrsystem och underhållssystem
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378), https://www.vasyd.se/ledigajobb
Hjälmaregatan 3 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Kontakt
driftchef
Åsa Andersson 040-6350335
9843654