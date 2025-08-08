Drifttekniker till Meva Energy - var med och driv framtidens energiomstä...
2025-08-08
Om Meva Energy
Meva Energy är ett svenskt cleantech-företag i framkant inom förnybar energi. Genom avancerad termokemisk omvandling omvandlar vi biomassarester till ren och lokalproducerad gas. Med kommersiella projekt i gång hos bland andra Sofidel och IKEA Industry, är vi inne i en spännande tillväxtfas.
Vår teknik möjliggör fossilfri energiproduktion direkt på plats hos industrikunder - och ersätter därmed naturgas i energiintensiva processer. Det handlar om att minska klimatpåverkan samtidigt som våra kunder stärker sin egen hållbarhetsprofil.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som drifttekniker på vår anläggning i Kisa får du en central roll i att säkerställa en effektiv och stabil drift. Du blir en del av ett engagerat skiftlag där teknik, säkerhet och samarbete står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter;
Övervaka och styra anläggningen från kontrollrummet
Genomföra provkörningar, tester och förbättringsåtgärder
Arbeta med felsökning samt förebyggande och avhjälpande underhåll
Du kommer att jobba skift enligt ett 5-skiftsschema. Profil
Vi letar efter dig som har teknisk bakgrund, antingen genom utbildning som driftoperatör eller via erfarenhet från exempelvis pappers-, energi- eller processindustrin.
Vi ser gärna att du har;
Teknisk nyfikenhet och ett lösningsorienterat mindset
Goda kunskaper i svenska - engelska är meriterande
Erfarenhet av skiftarbete och samarbete i team
Som person är du en nyfiken lagspelare som trivs i samarbete med andra. Du tycker om att, tillsammans med ditt team, arbeta lösningsorienterat och proaktivt. Vidare besitter du en god kommunikativ förmåga och ditt arbetssätt präglas av noggrannhet.
Vill du vara med på resan?
Hos Meva Energy får du inte bara ett spännande jobb - du blir också en del av lösningen på en av vår tids största utmaningar. Välkommen att söka!
Ansökningsförfarande
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att söka, logga in eller registrera ditt CV på www.skill.se.
Vid frågor kontakta gärna ansvariga rekryterare Susanne Öman på 013-32 94 08 alt. susanne.oman@skill.se
.
Detta är en direktrekrytering vilket betyder att du blir direkt anställd hos Meva Energy. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.Om företaget
Skill är ett modernt kompetensföretag med ett brett tjänsteutbud inom rekrytering, bemanning, hr-tjänster och kompetensutveckling. Vi har en stark kundbas i teknik- och industriföretag samt inom IT och tech.
Rätt människor, på rätt plats, kan förändra allt - och när människor växer, växer företag.
People change - everything.
