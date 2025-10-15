Drifttekniker till Göta ingenjörregemente Ing 2 i Eksjö
Försvarsmakten / Fastighetsskötarjobb / Eksjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Eksjö
2025-10-15
Vill du arbeta i en spännande och utvecklande miljö där din insats gör verklig skillnad? På vår tekniska kundmottagning spelar du en nyckelroll i en växande verksamhet med fokus på kvalitet, service och samarbete. Om du trivs med att ge service och har ett tekniskt intresse, då kan tjänsten som drifttekniker på Ingenjörregementet vara rätt för dig.
Om enheten
Logistikenheten vid Göta ingenjörregemente (Ing 2), ansvarar för huvuddelen av det logistiska stödet till Eksjö garnison. Under enheten finns den tekniska avdelningen, där teknisk kundmottagning (TKM) ingår. Som drifttekniker tillhör du TKM.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som drifttekniker ansvarar du för garnisonens spol- och vårdanläggningar för fordon och tyngre materiel. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Ansvara för den dagliga driften av spol- och vårdanläggningar.
• Ansvara för att samordna nyttjandet av spol- och vårdanläggningar.
• Tillser att förbrukningsmateriel finns tillgängligt för brukarna vid spol- och vårdanläggningar.
• Ansvara för verktyg och maskiner som används och lånas ut inom anläggningarna.
• Utföra enklare felsökning och reparationer vid anläggningarna.
Under 2026-2027 kommer en omfattande renovering av vår ena spolhall att genomföras (beräknad renoveringstid 13 månader). Du kommer att ha en aktiv roll i denna process - exempelvis genom att bidra med praktisk kunskap, delta i samordning med entreprenörer och säkerställa att verksamheten fungerar under byggtiden.
Som drifttekniker har du ditt eget ansvarsområde, men du förväntas också stötta sektionen med övriga uppgifter vid behov och bidra till helheten i verksamheten. Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
• Fullgjord gymnasieutbildning med praktisk-teknisk inriktning, till exempel fordonsteknik eller processteknik, alternativt motsvarande utbildning eller kunskaper som bedöms likvärdiga.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom service, exempelvis kundtjänst, butik, reception eller liknande roll.
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten.
• C/CE-körkort.
• Genomförd militär grundutbildning.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självständig, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att planera och prioritera ditt arbete, men är också flexibel och hjälper till där det behövs. Du har ett gott omdöme, är lojal och har lätt för att anpassa dig i en verksamhet som är i förändring.
Övrigt
• Anställningsform: Tjänsten är tills vidare och inleds med 6 månaders provanställning.
• Sysselsättningsgrad: Heltid.
• Arbetsort: Eksjö, men tjänsteresor förekommer.
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
• Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
För information om befattningen kontakta:
Chef Tekniska avdelningen.
Joakim Assarsson C TKM
Telefon nås via växeln 010-82 180 00, joakim.assarsson@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Fanny Jansson, HR-Generalist.
Telefon nås via växeln 010-82 180 00, fanny.x.jansson@mil.se
Fackliga företrädare nås via växeln: 010-82 180 00
OFR/O: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
