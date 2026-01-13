Drifttekniker till Driftenheten i Upplands Väsby kommun
2026-01-13
Nu söker vi en drifttekniker till Upplands Väsby kommun! Vill du ha ett varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad för invånarna i kommunen? Är du dessutom strukturerad och lösningsorienterad? Sök då tjänsten redan idag!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsplats där trivsel och samarbete står i fokus.
Du får möjlighet till utveckling inom teknik, service, underhåll och säkerhet. Hos oss kommer du att arbeta med alla de tekniska systemen som finns i våra fastigheter och du kommer att ha möjligheten att utveckla ditt arbetssätt. Vi är en grupp som alltid ställer upp för varandra.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Fastighetsavdelningen, som är en del av kontoret för samhällsbyggnad, har som uppgift att förvalta, bygga och utveckla kommunens verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor, omsorgslokaler och boenden samt lokaler och anläggningar för idrott och kultur.
Avdelningen leds av fastighetschefen som har tre enheter under sig; projekt- och fastighetsutvecklingsenheten, förvaltningsenheten och driftenheten. Projekt- och fastighetsutvecklingsenheten består av projektledare, projektsamordnare och energi- klimat miljösamordnare. Förvaltningsenheten består av förvaltare, projektledare för planerat underhåll och fastighetsadministratörer. Driftenheten består av drifttekniker, vaktmästare, elektriker, rörmokare, snickare, anläggningsskötare brandlarm, samordnare och grönyteansvarig.Om tjänsten
Som drifttekniker kommer du arbeta självständigt och i grupp med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär att ansvara för tillsyn/skötsel, reparationer samt förebyggande underhåll av tekniska installationer som till exempel kyla, värme, el, vatten och avlopp, luftbehandlingssystem och styr- och övervakningssystem. Stort fokus ligger på tillsyn, utföra arbetsorder och hantera reparationer i våra fastigheter.
Utdrag ur polisens belastningsregister kommer att begäras innan anställning.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Utbildning inom drift/fastighetsteknik eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig.
- Yrkeserfarenhet inom området.
- Körkort, lägst B.
- Goda kunskaper i svenska tal och skrift.
- God datavana och administrativ kunskap.
Det är meriterande om du har:
- Kunskap om badvattenteknik.
- El-behörighet av något slag
Som person är du stabil och strukturerad. Vi ser även att du är samarbets- och lösningsorienterad för att passa in i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Johan Rosén 0851993347 Jobbnummer
9680113