Drifttekniker med samordningsansvar till Stockholm Arlanda Airport
Swedavia AB / Fastighetsskötarjobb / Sigtuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Sigtuna
2025-09-01
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du vara en central roll i att skapa en trygg, smidig och positiv upplevelse för våra resenärer? Vi söker nu en drifttekniker med samordningsansvar till Stockholm Arlanda Airport.
Vad innebär rollen?
I rollen som drifttekniker med samordningsansvar får du ett övergripande ansvar för att leda och fördela arbetsuppgifter inom renhållning, snöröjning, halkbekämpning och övrigt förekommande servicearbeten som sker på flygplatsens ytor utanför behörighetsområde. Du ser till att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet, samtidigt som du själv är delaktig i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter:
Leda, planera och samordna arbetet i arbetsgruppen så att trafiken inte hindras, inom givna ramar och rutiner
Informera och uppdatera gruppen om förändringar i rutiner, instruktioner och annan viktig information
Optimera resurser under eget skift samt hantera bemanning, vakanser och övertid enligt rutin
Handleda nya medarbetare och stötta teamets utveckling
Ansvara för dokumentation och rapportering enligt gällande rutiner
Delta i renhållning, snöröjning, halkbekämpning och övriga serviceuppdrag
Följa säkerhetsrutiner, inneha nödvändiga tillstånd samt genomföra utbildningar
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har C-Körkort
Mycket goda kunskaper och svenska och engelska i tal och skrift
Har arbetat på flygplats
Det är meriterande om du:
Har tidigare yrkeserfarenhet av snöröjning med maskin
Har YKB
Van att rapportera i system
Erfarenhet av att leda med eller utan personalansvar
Vad erbjuder vi dig?
Arlanda är en inkluderande arbetsplats där vi arbetar med kontinuerliga förbättringar för att vara en del av framtidens fossilfria flygplatsdrift och bidra till Sveriges tillväxt.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och möjligheter att växa samt utvecklas tillsammans med oss.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kenneth Skoog, Kenneth.Skoog@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 21 september, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Jobbnummer
9485189