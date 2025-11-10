Drifttekniker Med Inriktning Mot Säkerhet Och Brand Till Jkpg Fast
Vill du vara med och utveckla vårt bolag till nästa nivå? Vi söker en nyfiken och ansvarstagande drifttekniker med intresse för teknik, säkerhet och service. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara en viktig del av ett engagerat team som tillsammans driver utvecklingen framåt. Känner du igen dig i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om JKPG Fast
Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB (JKPG Fast) äger, förvaltar, utvecklar och nyproducerar fastigheter. Vårt mål är att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och kommersiella lokaler. Vårt uppdrag är att vara en innovativ, hållbar och engagerad hyresvärd, alltid med kunden i fokus.
Värdeorden omtanke, initiativ och långsiktighet skall genomsyra bolaget. För oss är det viktigt att vara en långsiktigt hållbar fastighetsägare. Vi eftersträvar att göra verklighet av visioner och projekt som ger mervärden för både bolaget och kommunen.
Bolaget består av 13 anställda. Det viktigaste för oss är teamet och att vi har kul på jobbet. Vi är ett positivt gäng med en stark gruppdynamik där alla kompletterar varandras styrkor.
Vi äger och förvaltar ca 125 000 m2 uppvärmd yta fördelat på fastigheterna Elmia, Science Park House, Science Park Towers, Industribyn, Momarken, Övertaget, Harpan och Ätteläggen. Utöver detta så äger bolaget 7 parkeringshus med totalt ca 2 600 platser.
Vi har haft flera större projekt de senaste åren, ett av dom är Science Park Towers. Under 2025-2027 kommer vi bland annat att utveckla Elmia med ett nytt storkök, utveckla Industribyn med nya industrilokaler och utveckla kv. Harpan mitt i city.
Mer information om oss finns på vår hemsida www.jkpgfast.se
Om rollen
Som drifttekniker med inriktning mot säkerhet och brand blir du en nyckelperson i vår organisation. Du bidrar till trygghet, funktion och kundnöjdhet i våra fastigheter genom daglig drift, underhåll och utveckling av tekniska system. Rollen innefattar även ansvar för säkerhetsfrågor, systematiskt brandskyddsarbete samt hantering av passage- och larmsystem. Du kommer att ha daglig kontakt med hyresgäster och vara delaktig i samordning av projekt och anpassningsarbeten.
I rollen får du en kollega som stöttar och handleder dig, och överlämning sker successivt under en viss period. Rollen kommer delvis att ersätta en befintlig kollega inför framtida pensionsavgång.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och påverka, både i det dagliga arbetet och i framtida projekt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Drift, tillsyn, underhåll och skötsel av fastigheter
Hantering av serviceanmälningar och akuta insatser
Utveckling och optimering av befintliga system
Aktivt deltagande i bolagets brand- och säkerhetsarbete
Genomförande av skyddsronder
Kundkontakt och service
Samordning av underhålls- och anpassningsarbeten
Medverkan i mindre projekt
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten
Vem är du?
Du har en eftergymnasial utbildning inom driftteknik, fastighetsteknik eller motsvarande, och några års erfarenhet från fastighetsbranschen eller liknande teknisk miljö. Du har goda kunskaper inom säkerhet och brandskydd, gärna med utbildning som anläggningsskötare och erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av programmering och hantering av säkerhetssystem, exempelvis ILOQ, ASSA, RCO, Mifare, ARX, samt kunskap om Unison och uttalat utrymningslarm (UTM).
Du är en person som trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och att bidra till gruppens gemensamma mål. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, är hjälpsam och har lätt för att skapa goda relationer. Med din nyfikenhet och ditt tekniska intresse ser du möjligheter där andra ser hinder - och du bidrar aktivt till att utveckla både arbetssätt och teamet omkring dig.
Du har B-körkort, goda kunskaper i svenska och engelska, och är bekväm med digitala verktyg och Officepaketet.
Bra att veta
Tjänsten är på heltid och provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden är förlagd till 07:00-16:00. Vid eventuell beredskap (torsdag till torsdag) utgår en ledig fredag efter avslutad beredskap, då arbetstiden är 06:45-16:00. Placering: Jönköping / samtliga fastigheter inom beståndet. Du rapporterar till platschefen. Tillträde: Enligt överenskommelse, våren 2026.
I denna rekryteringsprocess samarbetar JKPG Fast med Poolia. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 november. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte vi ser fram emot att höra från dig!
