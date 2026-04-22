Drifttekniker med huvudansvar för pumpstationer på Västvatten
2026-04-22
Nu söker vi dig som har erfarenhet av processtyrning och teknisk bransch. Är du dessutom driven, strukturerad och gillar praktiskt arbete - och vill ha ett jobb som gör skillnad för miljön? Då har vi tjänsten för dig!
En del av något större
Västvatten är ett bolag med stora ambitioner och mycket energi - och i en bransch i ständig utveckling. Vi är strax över 120 medarbetare, som ser till att det gemensamma vattnet och avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Ett av samhällets allra viktigaste uppdrag.
Uddevalla växer och kommunens avloppsreningsverksamhet har spännande framtida utmaningar och möjligheter då vårt största avloppsreningsverk, Skansverket, har fått ett nytt miljötillstånd för att kunna ta emot fler kunder och säkra framtida reningskrav.
Tjänsten ingår i driftgruppen för avlopp i Uddevalla som ansvarar för 4 reningsverk, 120 allmänna pumpstationer och nära 400 LTA-pumpstationer. I driftgruppen arbetar vi prestigelöst, självständigt och tar egna initiativ - samtidigt som vi stöttar och hjälper varandra när det behövs.
Du kommer att vara huvudansvarig för pumpstationer och arbeta främst med drift, tillsyn, underhåll och felsökning av Uddevallas pumpstationer och LTA-anläggningar. Arbetet sker till största del ute i fält men uppgifter inne i våra verk kan förekomma.
I tjänsten ingår bland annat att:
Utföra regelbunden tillsyn och driftkontroller av pumpstationer
Arbeta med förebyggande underhåll och rengöring av pumpar och utrustning enligt rutiner
Felsöka och åtgärda driftstörningar i pumpar, nivågivare och styrsystem
Utföra installation och avhjälpande underhåll av LTA-pumpar
Dokumentera utfört arbete samt rapportera driftstörningar
Övervaka, följa upp och styra driftprocessen
Driven, noggrann och ansvarstagande
Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet inom teknisk bransch. Du har ett stort intresse för teknik och process. Mycket god datorvana är ett krav då VA-branschen snabbt går mot ett mer digitaliserat sätt att arbeta.
Som person är du nyfiken och driven, samtidigt som du är noggrann och ansvarstagande. För att lyckas och trivas i rollen som drifttekniker hos oss behöver du kunna förstå kontinuerliga processer, då du kommer att övervaka och styra reningsprocessen. Här behöver du även vara bekväm i att kunna ta egna beslut inom ramarna för tjänsten som drifttekniker.
Som drifttekniker är du lösningsfokuserad och mån om att lämna god kvalité på arbetet du utför. Du ser vad som behöver göras i vardagen, planerar ditt arbete effektivt, dokumenterar utförda åtgärder och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Och det du inte vet, det tar du reda på.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom teknisk bransch
B-körkort (manuell)
God datorvana
Behärska svenska i tal och skrift
Meriterande
Meriterande med erfarenhet inom något av följande områden:
Utbildning eller arbetslivserfarenhet inom VA-branschen
Drift- och underhållsarbete
Processtyrning
Elkunskap
Automationskunskap
Välkommen till oss
Vatten och avlopp är två mycket viktiga delar för att ett samhälle ska fungera. Vi vill vara bäst på det vi gör - och bäst blir vi tillsammans. Vi ser fram emot att få veta mer om dig i din ansökan!Så ansöker du
Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan.
Med anledning av GDPR, ber vi dig att utesluta de fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan och ditt CV.
Tack, men nej tack! Vi vill inte bli kontaktade av bemannings- och rekryteringsföretag eller försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västvatten AB
(org.nr 556901-9622), https://vastvatten.se
Kaserngården 3B (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anders Damberg, arbetsledare 0522-638884 Jobbnummer
9869867