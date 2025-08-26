Drifttekniker inom VVS till Regionfastigheter i Hässleholm
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu en engagerad drifttekniker inom VVS till Regionfastigheter, driftområde Kristianstad-Hässleholm, med placeringsort Hässleholm!
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne. Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö.
Vi förvaltar fastigheter och avancerade tekniska system och måste kunna garantera hög driftsäkerhet årets alla dagar. Vårt arbete är en förutsättning för säker och trygg vård.
Vi bygger också ut infrastrukturen för kollektivtrafiken i Skåne, med nya servicedepåer för buss, spårvagn och tåg.
Fastighetsdrift driftområde Kristianstad-Hässleholm är en del av Regionfastigheter som ansvarar för drift och underhåll av samtliga byggnader och system på Kristianstad och Hässleholms sjukhus, Hässleholms depån, Skånetrafikens kontor samt vårdcentralerna i nordöstra Skåne. Vi levererar även verksamhetsteknisk service till Region Skånes verksamheter förlagda i kringliggande inhyrningar inom driftområdet. Vårt huvudansvar är att skapa en driftsäkerhet i världsklass och att utgöra en trygg partner för vården.
Driftområdet innehåller en mångfald av olika tekniska installationer så som ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik, medicinska gaser, elförsörjning och yttre miljö. Även viss verksamhetsteknisk utrustning ingår i uppdraget. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Region Skånes verksamheter och dess personal.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som trivs i en omväxlande roll inom kombinerad fastighetsskötsel, installation, reparation samt service och som vill fortsätta utvecklas i en välkomnande miljö.
I din roll kommer du att arbeta huvudsakligen inom VVS, men även vara behjälplig med övrigt fastighetsunderhåll. Arbetet är styrt av höga kvalitets-, säkerhets- och miljökrav, med människan i centrum. Vi strävar även efter att utveckla och förbättra miljön för både vår verksamhet och vår slutkund, patienten.
Arbetsplats är i huvudsak på Hässleholm sjukhus men innebär också arbete på vår Tågdepå. Beredskap ingår i tjänsten, vanligtvis var 5:e vecka.Kvalifikationer
Du har en godkänd gymnasieexamen, eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet från skötsel, drift och underhåll av VVS-service och andra fastighetsrelaterade uppgifter. Vidare är du van vid att använda olika stödsystem för planering och avrop av arbetsorder. Resor förkommer i tjänsten därför är giltigt B-körkort ett krav. Erfarenhet av att arbeta i ett underhållssystem som exempelvis Faciliate är en fördel. Det är även meriterande om du är utbildad VVS-montör, har ett VVS-certifikat och har flerårig erfarenhet av arbete inom branschen, gärna över fem år. Därtill ser vi positivt på om du har erfarenhet av felsökning av elfel, styrsystem eller olika vitvaror.
För att lyckas är det avgörande att arbeta målinriktat med ett LEAN-baserat förhållningssätt, med fokus på att ständigt förbättra verksamheten. Detta innebär att upprätthålla goda rutiner, driva utveckling och hantera avvikelser för att skapa kontinuerlig förbättring.
Du som person är positiv, flexibel och serviceinriktad, samtidigt som du arbetar strukturerat, metodiskt och noggrant. Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och strävar efter att ge bästa möjliga service med ett professionellt bemötande. Du är självgående och initiativrik, men också en lagspelare med god samarbetsförmåga. Eftersom rollen innebär att bygga och vårda relationer i stora kontaktnät är du lyhörd och har en god förmåga att relatera till andra. Vi förutsätter att du, precis som vi, värdesätter arbetsglädje och aktivt bidrar till ett bra socialt klimat. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare är goda ambassadörer för Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. För oss är det viktigt att hitta rätt person, och vi lägger därför stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter utvecklar Region Skånes fastigheter. Vi förvaltar drygt 1 miljon m2 i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Dessutom hyr vi cirka 500 000 m2 runt om i Skåne av andra fastighetsägare. Regionfastigheter ansvarar också för all om- och nybyggnation av Region Skånes lokaler. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne, och bygger ut infrastrukturen med en servicedepå för Öresundstågen, spårvagnsdepå i Lund och planerar för flera nya bussdepåer. Vi är cirka 450 anställda med bred och stark kompetens inom byggprojektledning, teknik och fastighetsförvaltning. Vårt arbete bidrar till ständigt bättre förutsättningar för vård, trafik och utveckling i Region Skåne. skane.se/vibygger
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
