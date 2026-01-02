Drifttekniker inom Trädgård till Stockholm Arlanda Airport
2026-01-02
Har du servicekänsla och är intresserad av trädgård och maskiner?
Vi söker nu drifttekniker som vill vara med i arbetet att säkerställa den servicegrad och atmosfärsnivå som krävs för att driva en flygplats i toppklass!
Du kommer att tillhöra avdelningen Landside Field Operations som utför de minutoperativa tjänsterna för att få verksamheten att fungera för Swedavias kunder. Detta innebär resenärer, personal och hyresgäster där resenären är vår primära kund. Arbetet kommer vara belagt under dagtid.
Vad innebär rollen?
Landside Field Operations ansvarar för snöröjning, park-/trädgårdsskötsel och renhållning av flygplatsens ytor utanför flygplatsens behörighetsområde. I din roll som drifttekniker i park- och trädgårdsgruppen kommer du att arbeta med skötsel och underhåll av våra parkanläggningar, främst ogräsrensning, gräsklippning, växtskötsel och beskärning med mera. Renhållning, tillsyn och avhjälpande underhåll på vägar, gångbanor, trottoarer och parkeringsytor kommer även att förekomma. Vintertid är snöröjning och halkbekämpning i fokus.
Enhetens arbete är en viktig del i hur flygplatsen uppfattas eftersom de yttre ytorna är det första som möter kunderna på flygplatsen.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Trädgårdsutbildning alternativt erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
Mycket goda kunskaper och svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska
Det är meriterande om du:
Har C-Körkort eller god vana av att köra hjullastare
Har kunskap eller tidigare yrkeserfarenhet av snöröjning, underhållsarbete, och/eller parkarbete
Har arbetat på flygplats
Har utbildning inom beskärning eller motorsåg/röjsåg
Vad erbjuder vi dig?
Arlanda är en inkluderande arbetsplats där vi arbetar med kontinuerliga förbättringar för att vara en del av framtidens fossilfria flygplatsdrift och bidra till Sveriges tillväxt.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och möjligheter att växa samt utvecklas tillsammans med oss.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kenneth Skoog, Kenneth.Skoog@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 25/1, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia?Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning.
