Drifttekniker energi och styr till Driftenheten i Upplands Väsby kommun
2026-03-17
Nu söker vi en drifttekniker till Upplands Väsby kommun som ansvarar för drift, tillsyn och optimering av fastighetens tekniska system med fokus på energieffektiv och driftsäker verksamhet.
Är du en strukturerad och analytisk person som värdesätter samarbete? Läs då mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad för invånarna i kommunen. Hos oss kommer du att tillhöra ett härligt gäng. Du får möjlighet till utveckling inom teknik, service, underhåll och säkerhet samt en arbetsplats där trivsel och samarbete står i fokus.
Fastighetsavdelningen, som är en del av kontoret för samhällsbyggnad, har som uppgift att förvalta, bygga och utveckla kommunens verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor, omsorgslokaler och boenden samt lokaler och anläggningar för idrott och kultur. Avdelningen leds av fastighetschefen som har tre enheter under sig; projekt- och fastighetsutvecklingsenheten, förvaltningsenheten och driftenheten.
Projekt- och fastighetsutvecklingsenheten består av projektledare, projektsamordnare och energi- klimat miljösamordnare. Förvaltningsenheten består av förvaltare, lokalplanerare och fastighetsadministratörer. Driftenheten består av drifttekniker, vaktmästare, elektriker, rörmokare, snickare, anläggningsskötare brandlarm, samordnare och grönyteansvarig.
Vi har ansvar för att hålla fastigheten i bra skick, säkerställa att tekniska system fungerar, hantera
säkerhet, energi och miljö, samt att samordna externa tjänster och leverantörer. En effektiv drift kräver också en god kommunikation med hyresgäster och andra enheter, samt ett kontinuerligt fokus på ekonomi och hållbarhet. Tillsammans är vi cirka 20 personer besitter olika kunskaper inom fastighetsdrift; energi, styr & övervakning, el, rör, kyla, ventilation och värme.Om tjänsten
Du ansvarar för drift, tillsyn och optimering av fastighetens tekniska system med fokus på energieffektiv och driftsäker verksamhet. Arbetet omfattar övervakning, analys och förbättring av system för värme, ventilation, kyla och styr- och övervakningssystem. I rollen ingår även felsökning och åtgärd av tekniska problem i fastighetsinstallationer samt uppföljning av driftlarm och avvikelser för att säkerställa stabil och effektiv drift. Andra delar av arbetet innefattar:
Samordning med entreprenörer vid service, underhåll och tekniska åtgärder.
Energiuppföljning är en viktig del av arbetet där energidata för el, värme och vatten analyseras för att identifiera avvikelser och effektivisera driften. Underlag tas fram för energieffektiviseringsåtgärder och bidrar till energirapporter och statistik.
Arbete i överordnade styr- och övervakningssystem (SCADA/BMS), där driftstrategier, scheman och börvärden justeras för att optimera anläggningarnas funktion.
Uppföljning av ventilationssystem, värmesystem och värmepumpar samt deltagande i injustering och optimering av tekniska system.
Att bidra till att identifiera energibesparingsmöjligheter, optimera driftstider och temperaturer samt bidra i projekt kopplade till energieffektivisering och hållbar fastighetsdrift.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Utbildning som drift/fastighetstekniker
- Erfarenhet av fastighetstekniska system (värme, ventilation, kyla)
- Erfarenhet av styr- och reglersystem
- Grundläggande förståelse för energi och energianvändning
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
- Körkort lägst B-behörighet
- God datorvana
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av energiuppföljningssystem (till exempel Vitec)
- Erfarenhet av överordnat styrsystem
- Erfarenhet av energieffektivisering
- Badvattenteknik.
Som person är du strukturerad och stabil. Vi ser även att du är samarbetsorienterad och att du har en analytisk förmåga för att passa in i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Johan Rosén 0851993347 Jobbnummer
9801159