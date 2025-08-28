Drifttekniker (eller Eldsjäl som vi kallar det)
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB / Driftmaskinistjobb / Österåker Visa alla driftmaskinistjobb i Österåker
2025-08-28
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solör Bioenergi Fjärrvärme AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vad brinner du för?
Vi söker en unik eldsjäl som vill vara med på vår resa mot en hållbar framtid.
Som drifttekniker hos Solör Bioenergi gör du skillnad. Varje dag får du vara med och bidra till att fjärrvärme levereras till exempelvis sjukhus, skolor, industrier, lägenheter eller villor. Tack vare spill från skogsindustrin återvinner och producerar vi fjärrvärme med lägre miljöpåverkan. Var med och bidra till en trygg vardag för invånarna i Vallentuna, Åkersberga, Ekerö och Alsike.
Solör Bioenergis anläggningar i Vallentuna, Åkersberga, Ekerö och Alsike levererar årligen cirka 150 GWh värme till olika typer av kunder inom orterna. Verksamheterna står inför en ny spännande fas då de tillsammans ska utgöra den nybildade region Stockholm. För dig som söker nya utmaningar och vill vara med och påverka arbetet i en uppbyggnadsfas, finns nu chansen att ta nästa steg i karriären. I samband med uppbyggnaden ska också anläggningar byggas om och startas upp, vilket kommer innebära stora möjligheter att tillsammans med teamet påverka arbetet. Det här är rollen för dig som gillar förändring, drivs av utveckling och vill bidra på riktigt. Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
I rollen som drifttekniker får du elda. Nej...inte bara såklart, men att övervaka, samordna och optimera driften i fjärrvärmeverken och distributionssystemen är en stor del av jobbet. Du hanterar bränslen och optimerar anläggningar för att på bästa sätt skapa optimal kapacitet. Du jobbar löpande med service och underhåll och ser samtidigt till att driften bedrivs på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. Om något uppstår som innebär att värme inte kan levereras, är du den som rycker in och arbetar för att både förebygga och vid behov avhjälpa akuta driftstörningar.
Vem är du?
Du är en engagerad eldsjäl som vill ha ett varierat och meningsfullt jobb. Du gillar problemlösning och vågar ta initiativ när du ser något som går att åtgärda eller förbättra. Du är analytiskt, strukturerad och van att jobba med processer. Dessutom är du noggrann och stresstålig och uppskattar självständigt arbete lika mycket som att samarbeta med andra. Ditt intresse för teknik och mekanik är stort och du trivs med ansvar under frihet. Då du också jobbar nära medarbetare, kunder, leverantörer och entreprenörer behöver du ha god social kompetens och trivas med att ha många bollar i luften.
Det är ett krav att du har:
B-körkort då beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Goda kunskaper i svenska språket (både tal och skrift) samt Office 365-programmen.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom områdena kraft/värme/energiproduktion. Alternativt erfarenheter från arbete inom processindustri, biogas, fastighetsskötsel, VA/VVS och/eller lantbruk.
Erfarenheter från arbete inom service, underhåll, teknik/mekanik.
Utbildningsbakgrund motsvarande drift- och/eller underhållstekniker eller annan teknisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenheter och kunskaper inom el- och/eller automationsteknik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Eftersom tjänsten också innebär beredskap, får du gärna bo i närheten av vårt verksamhetsområde.
Vad erbjuder vi?
På Solör Bioenergi tycker vi om det unika. Hos oss är varje dag unik och eftersom vi är en decentraliserad organisation blir jobbet mångsidigt och lärorikt. Vår organisation är under snabb tillväxt och uppbyggnad så med oss får du stora möjligheter att utvecklas. Hälsa, balans och hållbarhet prioriteras på Solör Bioenergi så därför erbjuder vi våra anställda ett hälsopaket med förmånliga ersättningar. Dessutom finns en fördelaktig arbetstidsförkortning och många härliga kollegor i hela landet, från norr till söder.Övrig information
Omfattning:
Heltid. Tjänsten är förlagd dagtid med beredskap. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Vallentuna, Åkersberga eller Ekerö
Kontakt: Viktoria McLellan Ernst (ansvarig rekryterare)viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-25. Intervjuer kommer att ske löpande varpå tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Börja din unika karriär idag. Varmt välkommen till Solör Bioenergi, vi ser fram emot din ansökan!
(Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar vänligt nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster). Om företaget
Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Vi finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
(org.nr 556936-0737), https://solorbioenergi.se/
184 42 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Solör Bioenergi Fjärrvärme Kontakt
Rekryteringsansvarig
Viktoria McLellan Ernst viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com Jobbnummer
9481470