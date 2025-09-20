Driftsledare till Verksamhetspoolen, Skånetrafiken i Hässleholm
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
Vill du vara med och skapa en stabil, effektiv och kvalitativ drift i en verksamhet som gör skillnad för många människor varje dag? Vi söker nu en driftsledare till Verksamhetspoolen en tvärfunktionell stödfunktion som bemannar och stöttar Beställningsmottagningen, Trafikledningen och Kundtjänst.
Verksamhetspoolen består av multiskillade medarbetare som arbetar inom flera olika funktioner: beställningsmottagning, trafikledning, kundtjänst samt spetskompetenser inom bemanning och administration. Här arbetar cirka 38 kompetenta kollegor i en dygnet runt bemannad verksamhet, i en enhet som utgör ett viktigt nav i organisationen och bidrar till att säkra tillgänglighet, flexibilitet och kvalitet i vår leverans.
Följ gärna länken för att få mer information om vår verksamhet: https://www.youtube.com/watch?v=alm9ubs_N2s Publiceringsdatum2025-09-20Arbetsuppgifter
Det är enhetschefen som har personal- och chefsansvar för samtliga medarbetare i Verksamhetspoolen, som består av både tillsvidareanställda och timanställda. För att möjliggöra ett starkare operativt stöd i vardagen och skapa bättre förutsättningar för medarbetarna inför vi nu rollen som driftsledare. Syftet med rollen är att säkerställa ett dagligt operativt stöd till medarbetarna, stärka samarbetet mellan funktioner och bidra till ständiga förbättringar. Som driftsledare är du enhetschefens högra hand och arbetar nära teamen och andra operativa roller och ditt fokus ligger på närvaro, kvalitet och utveckling i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• Vara tillgänglig i realtid för att stötta medarbetare i operativa frågor.
• Coacha och utbilda medarbetare i samtalsteknik och kundbemötande.
• Ge konstruktiv feedback och säkerställa kvalitativa kundmöten.
• Följa upp statistik och individuella måluppfyllelser månadsvis.
• Samverka med operativa trafikledare/beställare (OBM:er), planerare och andra operativa roller.
• Delta i och driva förbättringsarbete för en mer effektiv drift.
• Säkerställa informationsflöde och närvaro i vardagen.
Hos oss erbjuder vi dig en chans att arbeta på en fantastisk arbetsplats i en enhet som både är driven och professionell. Här är varje medarbetare en kulturbärare. Du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt som stärker både medarbetare och verksamhet i en arbetsmiljö där dina idéer och ditt engagemang gör skillnad.Kvalifikationer
Nu söker vi efter dig som trivs i en närvarande och operativ roll där du får stötta, coacha och inspirera medarbetare i vardagen. Genom att vara proaktiv och aktivt bidra till kontinuerliga förbättringar, spelar du en avgörande roll i både medarbetares och organisationens framsteg. Du har en naturlig talang för kommunikation och är skicklig på att skapa förtroendefulla relationer. Vidare så är du en lagspelare som smidigt samarbetar över enhets- och funktionsgränser och alltid ger god service. En annan viktig egenskap är att du kan ta eget ansvar och driva arbetet framåt. Du har även en analytisk förmåga och uppskattar att arbeta med både statistik och uppföljning.
Det är viktigt att du ser värdet i att bygga en stark kultur och att vara en kulturambassadör som bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att leva våra värderingar: Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt!
Gällande de formella kraven ser vi gärna att du har erfarenhet som driftledare eller teamledare, men vi välkomnar även dig som har annan bakgrund som vi bedömer relevant och med rätt förutsättningar att växa in i rollen. Erfarenhet av kundtjänst, callcenter eller liknande verksamhet är meriterande men inget krav. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt engelska i tal är ett krav. Du har även god vana av att arbeta med dator och telefon. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att växa med oss i Verksamhetspoolen där engagemang, kultur och kvalitet alltid står i centrum. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
