Driftscontroller till Fastighetsbolag i Stockholm city
2025-09-25
Drivs du av att kombinera ekonomi och teknik? Vi söker en driftscontroller till ett anrikt fastighetsbolag - ett konsultuppdrag med möjlighet till anställning där du får bidra till effektivare och mer hållbar fastighetsdrift.
Om kunden Vår kund är ett anrikt fastighetsbolag som arbetar med både bostads- och kommersiella fastigheter och sätter hållbarhet och effektiv drift i centrum.
Arbetsbeskrivning Som driftscontroller blir du en nyckelperson i vår kunds organisation och en viktig länk mellan förvaltare, drifttekniker och ekonomiavdelningen. Du ansvarar för att följa upp och analysera driftkostnader som energi, vatten, värme och el, samtidigt som du deltar i budget- och prognosarbete och tar fram rapporter, nyckeltal och analyser som ger värdefullt stöd till verksamheten.
Rollen innebär också att du driver energi- och miljöuppföljning, säkerställer rapportering av hållbarhetsmål och bidrar till att resurser används smart och hållbart. Utöver detta är du delaktig i att utveckla system, processer och digitala verktyg för en mer effektiv driftuppföljning, och du stöttar i projekt kopplade till energieffektivisering och investeringar - alltid med fokus på att skapa nytta för både organisationen och miljön.
Kompetenskrav & erfarenhet Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, energi, fastighet eller motsvarande erfarenhet. Du är analytisk och noggrann, med goda kunskaper i Excel och affärssystem, och har ett genuint intresse för både ekonomi och teknik samt förmågan att översätta siffror till konkret verksamhetsnytta. Du är kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika roller i organisationen.
Vi ser positivt på personer i början av sin karriär, så länge du har någon relevant erfarenhet eller kompetens som du kan bidra med i rollen.
Längd på uppdrag Uppdraget startar som ett konsultuppdrag inom kort med goda möjligheter till tillsvidareanställning hos kunden vid fortsatt framgångsrikt samarbete.
Ansökan & kontakt Om detta låter som en tjänst för dig, visa ditt intresse genom en ansökan. Om din profil matchar det vi söker, kontaktar vi dig för ett första möte där vi berättar mer om tjänsten och där du kan påvisa fina referenser från tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se
