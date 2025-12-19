Driftschef till vår anläggning i Kungshamn
ArcelorMittal Building Solutions Sverige AB är den svenska grenen av världskoncernen ArcelorMittal. Under varumärkena Armat och ArcelorMittal Projekt utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett program av byggplåt för allt från villor och flerbostadshus till större konstruktioner och projekt. Vi har produktionsenheter i Karlstad, Sveg och Kungshamn. Läs mer om oss på vår hemsida
Vill du vara med och leda den dagliga driften i en produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och utveckling står i centrum? Vi söker nu en Driftschef till vår anläggning i Kungshamn - en nyckelroll för att säkerställa effektiv, säker och välplanerad produktion.
Om rollen
Som Driftschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften och leder ett team inom produktionen. Du planerar resurser, samordnar underhåll och säkerställer att produktionen fungerar optimalt utifrån kapacitet, beläggning och behov.
Du ingår i produktionsledningen och samarbetar nära produktionschef, produktionsplanering och övriga funktioner för att driva verksamheten framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla personalgruppen (ca 8-15 medarbetare), inklusive medarbetar- och lönesamtal, schemaläggning och kompetensutveckling.
• Säkerställa att arbetsmiljö och säkerhet uppfyller gällande krav inom ansvarsområdet.
• Utveckla och förbättra arbetsmetoder och processer för att öka effektivitet och resursutnyttjande.
• Hantera tillbud och reklamationer samt implementera korrigerande och förebyggande åtgärder.
• Samordna dagligt och planerat underhåll samt vara kontaktperson mot externa serviceleverantörer.
• Delta i budgetarbete och följa upp kostnader mot fastställda ekonomiska mål.
• Ansvara för truckar, brandskydd och kemikaliehantering.
Erfarenhet & kunskap
• Erfarenhet från tillverkande industri
• Maskinteknisk kompetens
• Ledarskapserfarenhet eller ledarskapsutbildning
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet från byggkomponentindustrin och dess produktkrav
Vi söker dig som:
• Har en trygg och tydlig ledarstil och ett strukturerat arbetssätt
• Är kommunikativ, social och van vid att fatta beslut
• Är tekniskt kunnig och har god analytisk förmåga
• Är flexibel, prestigelös och trivs i en operativ och dynamisk miljö
Vi erbjuder
• Goda möjligheter att påverka och utveckla både drift och arbetssätt
Nära samarbete med engagerade kollegor - både inom och utanför den egna avdelningen
• Placering - Kungshamn
• Tillträde efter överenskommelse
• Dagtid
Ansökan & kontakt
Skicka ditt CV och personliga brev via formuläret nedan senast den 18 januari 2026
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Björn Jonnerberg - Produktionschef, 076 848 50 98, bjorn.jonnerberg@arcelormittal.com
Sara Magnusson - HR-konsult, sara.magnusson@arcelormittal.com
