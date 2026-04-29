Driftsättningsingenjör verkstadsprovet till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Som driftsättningsingenjör på Siemens Energy har du en central roll i arbetet med att säkerställa kvaliteten i Siemens Energys leveranser till kunder världen över. Rollen innebär arbete både i verkstad och ute hos kund och omfattar hela provnings- och driftsättningsprocessen från förberedelser till färdig leverans.
I rollen ingår bland annat att:
Medverka i och leda driftsättning av gasturbinpaket i verkstad och hos kund
Ansvara för att fastställda tidplaner följs
Driva, samordna och leda provningsgruppen
Utbilda och stötta kollegor i samband med provning och driftsättning
Dokumentera arbetet genom checklistor, protokoll och rapporter
Siemens Energys provningsverksamhet ansvarar för all testning av gasturbiner och kringutrustning inför leverans. Driftsättningsingenjören ingår i ett erfaret team som utför verkstadsprov, testkörningar och provning av kompletta leveranser, med fokus på säkerhet, kvalitet och teknisk precision.Profil
Vi söker dig som är ingenjör med inriktning mot drift, energi, elkraft, maskin eller styr- och reglerteknik och som har några års erfarenhet av arbetsledning. Du har en praktisk bakgrund inom driftsättning eller underhåll av större maskiner, gärna turbiner, och trivs i en roll där teknik och ledarskap går hand i hand.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Är strukturerad, driven och lösningsorienterad
Är uthållig, kommunikativ och uppskattar samarbete
Har god administrativ förmåga och är van vid att arbeta med datorstöd
Kunskaper inom styr- och reglerteknik, exempelvis Siemens Simatic styrsystem, är meriterande.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
alt. 011-19 94 64
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7658982-1974068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
