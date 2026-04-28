Driftsättningsingenjör till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2026-04-28
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Driftsättningsingenjör för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 7 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du arbeta nära avancerad teknik och vara med från test till leverans av gasturbiner i världsklass?
Nu söker vi en Commissioning Engineer som vill bli en del av vårt team inom provning och driftsättning.
Om rollen
På provningskontoret ansvarar vi för all testning av gasturbiner och kringutrustning inför leverans till kund. Vår vardag består av:
Testkörning av gasturbiner
Verkstadsprov av kringutrustning
Provning av kompletta leveranser
Du kommer att ingå i ett team som arbetar med verkstadsprov och så kallade string tests, i nära samarbete med våra testriggar. Vi har ett flexibelt arbetssätt där vi stöttar varandra mellan teamen.
Vid perioder med lägre beläggning finns möjlighet att delta i driftsättningsprojekt hos kunder - även internationellt.
Dina ansvarsområden
Som driftsättningsingenjör kommer du att:
Leda och medverka vid driftsättning av gasturbinpaket, både i verkstad och ute hos kund
Säkerställa att tidplaner hålls
Driva och samordna provningsgruppen
Utbilda och stötta kollegor i arbetet
Dokumentera arbetet genom checklistor och rapporter
Vi söker dig som har:
Ingenjörsutbildning inom drift, energi, elkraft, maskin eller styr- och reglerteknik
Några års erfarenhet av arbetsledning
Praktisk erfarenhet av driftsättning eller underhåll av större maskiner, gärna turbiner
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Administrativ vana och god datorvana
Meriterande:
Erfarenhet av styr- och reglerteknik, exempelvis Siemens Simatic
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen är du:
Strukturerad och lösningsorienterad
Driven och uthållig
En god kommunikatör
En lagspelare som uppskattar samarbete
Vi erbjuder
En varierad roll med både tekniskt djup och ledarskap
Möjlighet att arbeta internationellt
Ett engagerat team med hög kompetens
En arbetsplats där samarbete och flexibilitet står i fokus
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Ferm
070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB (org.nr 556052-5833)
583 30 FINSPÅNG Jobbnummer
9879876