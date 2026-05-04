Driftsättare till växande bolag
Provare/Driftsättare
Följ med på vår spännande resa!
Nu expanderar vi och behöver förstärka vår organisation med en driftsättare/provare.
Trivs du med ett fritt arbete där du själv lägger upp din arbetsdag och får möjlighet att driftsätta
anläggningar samt ge service till kunder över hela landet? Då kanske detta är jobbet för dig!
Vilka är vi?
Olssons Elektromekaniska är en marknadsledande leverantör av driftsäker reservkraft på den
skandinaviska marknaden. Verksamheten startade på 1950-talet och verksamheten utgjordes då av
en reparationsverkstad för elektriska motorer. Under 1980-talet förändrades inriktningen till att
fokusera på det som är grunden idag: att tillverka reservkraftverk inom många områden i samhället -
i familjeföretagets anda. Efterfrågan ökar stadigt och kunderna erbjuds helhetslösningar från
projektering, tillverkning, montering, installation till uppgradering och förändring av befintliga
system. Med lång erfarenhet och hög kompetens skräddarsys lösningar och varje projekt anpassas
utifrån kundens specifika behov. Läs mera: http://www.olssonselmek.se/
Driftsättare/provare till Olssons Elektromekaniska i Rydsgård
Du erbjuds ett självständigt och stimulerande arbete i en trivsam miljö med bra kamratanda och
kunniga medarbetare i ett marknadsledande och väletablerat företag. Du blir en del av
personalstyrkan som är med under hela kundprocessen, från start till mål. Det innebär att du får
möjlighet att se anläggningen växa fram från ritbordet, via vår verkstad i Rydsgård, till montering,
driftsättning och service på plats hos kunden.
Som driftsättare/provare av reservkraft blir du en viktig del av teamet som arbetar med driftsättning
och akutservice. Som driftsättare programmerar du och provar produkterna före leverans till kund
samt kör driftsättning och felsökning på plats hos våra kunder runt om i Sverige, vilket medför ca 50-
60 resdagar med övernattning per år.
Vem vi tror du är:
Du har god kunskap inom el och automation, och gärna tidigare erfarenhet av att arbeta som
driftsättare/provare. Gärna dokumenterad erfarenhet från något av områdena:
• Reservkraft
• Likriktaranläggningar
• Ställverk
Företaget utbildar internt inom dessa områden, när behov finns. God datorkunskap krävs, då en stor del av arbetet med driftsättning och felsökning görs med
PC som verktyg.
Du är noggrann och självgående, strukturerad, stresstålig och har god administrativ förmåga.
Vi lägger stor vikt vid social förmåga då en stor del av arbetet utförs ute hos kund och även i
samarbete med kollegor.
B-körkort är ett krav.
Vill du veta mera om tjänsten ta kontakt med:Jerry.Stenberg@prowork.se
, 0709118028mattias.hacke.johansson@prowork.se
, 0763108168 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9890641