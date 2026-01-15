Driftsättare/Säkerhetstekniker m. kund & projektansvar till Elajo Jönköping
2026-01-15
Vill du arbeta som driftsättare eller säkerhetstekniker i ett teknikdrivet företag där innovation, utveckling och kundfokus är i centrum? Välkommen till Elajo i Jönköping! Här får du möjlighet att leda projekt, ansvara för kundkontakter och arbeta med tekniska lösningar för säkerhet och driftsättning i både kommersiella och industriella miljöer.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
I rollen som driftsättare / säkerhetstekniker med kund- och projektansvar kommer du att planera, genomföra och följa upp driftsättningar samt säkerhetstekniska installationer. Du arbetar nära kunder och interna projektgrupper för att säkerställa fungerande leveranser, teknisk kvalitet och god kundnöjdhet.
Projektansvar från planering till överlämning, inklusive tidsplanering och resurshantering
Driftsättning, installation och funktionsprovning av säkerhetssystem.
Kundkontakt och teknisk rådgivning under hela projektets livscykel
Felsökning, service och löpande underhåll av installerade system
Dokumentation av arbetsmoment, provprotokoll och överlämningsdokument enligt företagets rutiner
Samarbeta med kollegor inom el, automation och andra specialistområden för att leverera helhetslösningar
Säkerhetsprövning och arbete enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid behov
Kvalifikationer och erfarenhetPubliceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst tre års arbetserfarenhet i en roll som säkerhetstekniker
Kunskap inom något av områdena: inbrott, passage, CCTV och / eller brand.
Erfarenhet av projektledning eller ansvar för kundleveranser
God kännedom om gällande regelverk och standarder för säkerhetssystem
God datorvana och vana vid digital dokumentation och ärendehanteringssystem
B-körkort är ett krav
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av driftsättning av säkerhetssystem eller liknande tekniska projekt
Erfarenhet av system som SPC, RCO, ASSA ARX, APTUS, AXIS och Hanwaha eller liknande
Erfarenhet som elektriker med ECY-certifikat.
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och strukturerad med förmåga att driva projekt framåt
Serviceinriktad med fokus på kundrelationer och leveranskvalitet
Lösningsorienterad och tekniskt intresserad
God samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera med både kunder och kollegor
Flexibel och bekväm med varierande arbetsuppgifter i fält och kontor
Vad erbjuder Elajo dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam och prestigelös, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Elajo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Säkerhet
Elajo är en av Sveriges ledande teknikleverantörer inom elteknik, installation, säkerhet och energi. Med över 800 medarbetare och verksamhet på 39 orter erbjuder vi innovativa lösningar och arbetar för ett tryggare och mer hållbart samhälle. Vi växer i Jönköping och söker dig som vill vara med på resan!
Ansökan till tjänsten
Vi tar gärna emot din ansökan snarast, dock senast 2026-02-15. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Matz Öfverbeck, Avdelningschef Säkerhet, på telefon 0104-578 312.
Välkommen att söka och bli en del av vårt team i Jönköping! Så ansöker du
