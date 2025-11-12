Driftsättare/IT-tekniker till Försvarsindustrin - Boden
2025-11-12
Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
I rollen som Driftsättare/IT-Tekniker kommer du att utföra varierande arbetsuppgifter inom främst nätverk, mjukvara, hårdvara, och server. Du får möjlighet att arbeta med PC-baserade stödsystem, debugging, installation och testning. Du kommer även att vara delaktig i installation och montering av teknisk utrustning, vilket innebär att du behöver vara beredd på praktiska arbetsuppgifter ute i fält.
Då arbetet omfattar samarbete med internationella kollegor och partners så är det viktigt att du känner dig bekväm i att arbeta i en internationell miljö. I rollen kommer du också få möjlighet att resa i tjänsten. Tjänsten och arbetet är förlagt i Boden.
Om dig
Denna möjlighet passar dig som brinner för IT, uppskattar variation i ditt arbete och som är redo för en ny utmaning i en miljö som präglas av tillväxt och framåtanda.
Vill du vara med på en resa där du får arbeta med ledningssystem som förekommer inom Försvarsmakten?
Vi tror att du har ett genuint intresse för både mjukvara och hårdvara, att du har förmågan att arbeta självständigt, är trygg i dialog med kunder och att du ser möjligheter i att få resa i tjänsten. Du får en möjlighet att ta din karriär till nästa nivå i en dynamisk och högteknologisk miljö.
Som person känner du troligen igen dig i egenskaper som ansvarstagande, noggrannhet och analytisk förmåga, kombinerat med en förmåga att snabbt ta till dig ny kunskap. Du har dessutom en stark kommunikativ förmåga, trivs med att arbeta i team och är skicklig på att anpassa dig till förändringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra driftsättande åtgärder inom nätverk, mjukvara, hårdvara, och servrar.
• Arbeta med PC-baserade stödsystem, inklusive mjukvarureparationer, debugging, installation, och testning.
• Självständigt utföra arbete med direkt kundkontakt och samarbete med internationella programteam.
Formella krav
• Minst gymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning inom nätverk eller dator- och kommunikationssystem eller motsvarande.
• Stort tekniskt intresse och datorvana, företrädesvis i Office365, Microsoft Dynamics eller motsvarande.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort.
• Svensk medborgare.
• Tidigare ostraffad.
Meriterande
• Bakgrund i Försvarsmakten.
• Tidigare erfarenhet av Försvarsmaktens lednings- och kommunikationssystem.
Om MW Group
Individuell lönesättning beroende på erfarenhet Lönespann 32 000kr/mån - 35 000 kr/mån Kollektivavtal Friskvårdsbidrag m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Group AB
(org.nr 559142-7629), https://mwgroup.se/ Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
