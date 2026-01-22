Driftsansvarig sjuksköterska till Neurologiavdelning i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-01-22
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du kombinera kliniskt arbete med ett tydligt ansvar för drift, vårdflöde och patientsäker vård inom neurologisk slutenvård? Då ska du söka till oss på neurologiavdelningen!
Neurologiavdelningen i Ystad befinner sig i en utvecklingsfas där vi arbetar långsiktigt för att skapa stabila vårdflöden, hög patientsäkerhet och en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare. För att stärka den dagliga driften söker vi nu en driftsansvarig sjuksköterska som vill kombinera kliniskt arbete med ett tydligt arbetsledande uppdrag och vara en nyckelperson i avdelningens vardag.
Hos oss vårdas vuxna patienter med neurologiska sjukdomar och tillstånd, ofta med komplexa och varierande vårdbehov. Arbetet präglas av teambaserad vård, samverkan mellan olika professioner och ett behov av god struktur, tydlig kommunikation och kontinuitet i vården.
Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt och ett brett uppdrag inom både akut och planerad vård. Som ett medelstort sjukhus erbjuder vi korta beslutsvägar, nära samarbete mellan professioner och goda möjligheter att påverka arbetssätt och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som driftsansvarig sjuksköterska arbetar du kliniskt i patientnära vård samtidigt som du har ett uttalat ansvar för den dagliga driften på avdelningen. Du har en arbetsledande funktion utan att vara chef. Tjänsten är fördelad med cirka 50 procent driftsansvar och arbetsledning samt 50 procent kliniskt arbete som sjuksköterska. Fördelningen kan variera utifrån verksamhetens behov, men båda delarna är centrala i uppdraget.
I uppdraget ingår även att:
• ansvara för och följa upp patientflödet in och ut från avdelningen i samverkan med andra enheter.
• verka för ett patientsäkert arbetssätt och god struktur i det dagliga arbetet.
• introducera och stödja nya medarbetare i rutiner, arbetssätt och vårdflöden.
• fungera som ett kliniskt stöd vid komplexa vårdsituationer.
• bidra till en god arbetsmiljö genom närvaro, tydlighet och professionellt förhållningssätt.
Tjänsten innebär arbete i treskift, med huvudsaklig förläggning dagtid. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du erfarenhet av neurologisk vård eller annan akut/slutenvård är det meriterande.
Som person är du prestigelös och trygg i din yrkesroll, kommunikativ och ansvarstagande. Du har förmåga att skapa struktur och samarbete i en vardag som ibland präglas av högt tempo och förändrade förutsättningar. Därtill har du förmåga att arbeta strukturerat, fatta beslut och leda kollegor i det dagliga arbetet. För tjänsten är det viktigt att du besitter god klinisk bedömningsförmåga och förmåga till helhetssyn. Du bidrar till ett respektfullt och professionellt arbetsklimat och ser värdet av kontinuerlig utveckling, både för verksamheten och för dig själv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rollen som driftsansvarig sjuksköterska är en viktig del av avdelningens långsiktiga utveckling. Hos oss finns möjlighet att:
• fördjupa din kliniska kompetens inom neurologisk vård
• utvecklas i arbetsledande ansvar och arbete med vårdflöden
• delta i förbättrings- och utvecklingsarbete
• successivt bredda ditt uppdrag utifrån verksamhetens och din egen utveckling.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
