Driftsamordnare till Siemens Energy - Fastighetsavdelningen
Är du en erfaren drifttekniker som vill ta nästa steg?
Vi söker en självgående och lösningsorienterad Driftsamordnare som vill vara med och utveckla våra fastigheter. Du får en nyckelroll i den dagliga driften, leda projekt och samordna insatser för att skapa effektiva och hållbara anläggningar.
Om teamet
Välkommen till ett engagerat och professionellt team inom fastigheter och fastighetsnära tjänster på Siemens Energy Sverige! Vi är ett mångsidigt team av förvaltare, projektledare, tekniker och servicepersonal som tillsammans skapar och upprätthåller optimala anläggningar för energisektorn. Vi arbetar med långsiktig hållbarhet, effektivitet och säkerhet i fokus - och vi söker nu dig som vill vara med och bidra till framtidens energilösningar. Du blir anställd som konsult hos Jefferson Wells för uppdrag hos vår kund Siemens Energy i Finspång.
Om rollen
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som drifttekniker och är redo att ta nästa steg i en samordnande roll. Som Driftsamordnare kommer du att ha en nyckelroll i den dagliga driften och utvecklingen av våra fastigheter.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
• Leda mindre underhållsprojekt
• Ansvara för fastighetsskötsel och daglig drift
• Lägga beställningar och följa upp arbetsordrar
• Driva veckomöten och samordna med leverantörer
• Hantera felanmälningar och säkerställa åtgärder
Vi söker dig som har
• Flera års erfarenhet som drifttekniker eller liknande
• Eftergymnasial utbildning inom styr och regler, driftteknik eller motsvarande
• Intresse för en samordnande roll med ansvar
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
• Djup branschkunskap och teknisk förståelse
• Erfarenhet av brandsystem
• Intresse för ledarskap och helhetsperspektiv
• God datavanaDina personliga egenskaper
• Självgående och initiativtagande
• Lösningsorienterad och beslutsam
• Helhetstänkande och driven
Erbjudande
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla. Ersättning
