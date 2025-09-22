Driftsamordnare till kund inom energibranschen!
2025-09-22
Företaget
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Rollen
• Fastighetsskötsel
• Lägga beställningar
• Leda daglig drift
• Driva veckomöten (t.ex. följa upp arbetsordrar)
• Kontakt med leverantörer
• Göra felanmälningar
Vi tror du har:
• Flera års erfarenhet som Driftsamordnare eller från liknande roll
• Eftergymnasial utbildning eller motsvarande utbildning inom relevant område
• God förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Ha djupa kunskaper inom branschen
• Förståelse inom brandsystem
• Kunnig inom teknik
• Ha helhetsförståelse
• Intresse av ledningsarbete
• God datavana
• Driven
• Lösningsorienterad
• Beslutsam
• Initiativtagande
• Självgående
• Helhetsförståelse
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Rekryteringsprocessen:
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju (Kund)
Beslut
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Detta är en konsultlösning på 6 mån med mycket goda möjligheter till förlängning. Du kommer vara anställd genom Framtiden AB.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 7-16 må-fre (flex)
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid (på plats) Ersättning
Fast lön Så ansöker du
