Driftsamordnare till ISS lokalvårdsavdelning i Malmö
ISS Facility Services AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-06-16
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ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår verksamhet för våra kunder i Malmö med omnejd söker vi på ISS en engagerad och positiv Driftsamordnare som brinner för service. Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett team som levererar service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Driftsamordnare på ISS!
Om rollen
Som Driftsamordnare har du stort eget ansvar och en nyckelroll i verksamheten. Du säkerställer en välfungerande leverans i ett av våra driftområden i Malmö där du arbetar främst med planering, koordinering och uppföljning av den dagliga driften. I rollen ansvarar du för att samordna resurser, hantera avvikelser och säkerställa att våra tjänster levereras med hög kvalitet och service till kund. Du har ett nära samarbete med både ledning, medarbetare och kund, och bidrar aktivt till förbättringar och effektiva arbetsflöden i verksamheten. Du kan komma att arbeta i driften vid behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader. Rollen är en tjänstemannabefattning och omfattas av kollektivavtal mellan ISS och Unionen.
Vi erbjuder Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter – allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god ledar- och samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Du gillar att vara "spindeln i nätet" och skapa goda förutsättningar för ditt team att lyckas med ert uppdrag. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass.
Vi ser att du har branscherfarenhet och goda kunskaper/erfarenhet inom lokalvård. Det är även viktigt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift samt att du är en van datoranvändare.
B-körkort är ett krav.
Din ansökanVi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast den 2026-07-01. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, urval sker därför löpande. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail. Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov. Vid eventuella frågor om processen, kontakta Regionchef Jeanette Krondahl - Jeanette.Krondahl@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Höjdrodergatan 25 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services - ISS Direct Kontakt
Rekryterare
Sarjal Ismael sarjal.ismael@se.issworld.com Jobbnummer
9966001