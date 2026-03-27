Driftsamordnare till familjärt företag
Vår kund värdesätter sina medarbetare högt och erbjuder en stabil samt trygg arbetsmiljö där säkerheten alltid prioriteras. Här får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka och förnya din kompetens via en egen digital utbildningsplattform.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Som driftsamordnare kommer du att vara avgörande för den dagliga driften genom produktionsplanering och analys av framtida underhållsuppdrag. Du samarbetar tätt med kollegor, arbetsledare och chefer för att säkerställa smidiga processer. Du planerar produktionen, har koll på status i systemen och ser till att ni ligger steget före med framtida underhåll. Det är en koordinerande roll där du jobbar tätt ihop med både tekniker och chefer för att allt ska flyta så smidigt som möjligt.
Du har ett tätt samarbete med två andra driftsamordnare, arbetsledare, lokala driftchefer och andra koordinerande funktioner. Eftersom rollen kräver närvaro i den dagliga driften utgår du från sjukhuset; distansarbete är endast möjligt i undantagsfall. Tjänsten är placerad i Huddinge.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder dig en arbetsplats där medarbetarna är företagets största tillgång. Du får goda utvecklingsmöjligheter genom en egen digital utbildningsplattform, kurser och certifieringar. En stabil och trygg arbetsgivare med hög arbetsglädje och god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.Dina arbetsuppgifter
Produktionsplanering av den dagliga driften
Samordning av garantikontroller, myndighetskrav/besiktningar etc.
Dokumentation och administration i systemen
Utveckla och förbättra arbetssätt
Dagliga möten med driftorganisationen
Vi söker dig som
Har grundläggande kunskap inom produktionsplanering och underhållsplanering
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom fastighets- eller installationsbranschen
Har mycket goda kunskaper i Office-paketet
Är flytande i svenska, i tal och skrift
Har en noggrann, strukturerad och analytisk arbetsmetod
Har förmåga att arbeta prestigelöst i team och hantera många kontaktytor
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Arbetsglädje
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CDMGNT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
